HOME WOMEN LIFE

Potret Sophia Latjuba Rayakan Ultah Eva Celia, Kok Mirip Adik Kakak Ya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:02 WIB
Potret Sophia Latjuba Rayakan Ultah Eva Celia, Kok Mirip Adik Kakak Ya
Sophia Latjuba dan Eva Celia. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Eva Celia merayakan ulang tahun yang ke-31 tahun hari ini. Ulang tahunnya pun turut dirayakan oleh sang ibu Sophia Latjuba. Sophia membagikan potret transformasi Eva Celia dari kecil sampai dewasa. Sophia juga memberikan ucapan ulang tahun untuk putri sulungnya.

“Selamat Ulang Tahun ke 31, sayangku! Perjalanan mengelilingi matahari selesai! Semoga kamu selalu rendah hati dan tajam, peka dan baik hati, semoga kamu selalu memimpin dengan hati kamu, melayani planet ini dan menginspirasi umat manusia,” tulis Sophia Latjuba seperti dikutip dari Instagram @sophia_latjuba88.

“Ibu sangat bangga padamu. Masih banyak lagi kisah menyentuh hati dan pelajaran indah lainnya. To the moon and back,” sambungnya. Meskipun sudah berumur 50 tahun lebih tapi memang kecantikan Sophia Latjuba nampak tidak luntur, tidak kalah dengan sang anak.

Menggemaskan saat kecil

Sophia Latjuba - Eva Celia

Potret Eva Celia saat kecil. Dia terlihat menggemaskan saat berada di pangkuan sang ibu. Di foto itu, Eva memakai overall denim dan sneakers warna pink. Sementara Sophia Latjuba tampil stylish memakai kaus putih dipadukan dengan ripped jeans. Gaya rambutnya terlihat digerai dengan model keriting.

Foto bareng sang adik

Sophia Latjuba - Eva Celia

Kebersamaan Eva bersama adiknya Manuella saat liburan di luar negeri. Eva nampak kece memakai jaket kulit warna hitam dipadukan dengan jeans dan loafer hitam. Eva juga memakai penutup telinga dan sling bag hitam.

Sementara sang adik tak kalah stylish memakai pakaian musim dingin warna krem dan pink. Mereka terlihat bahagia sambil pose tertawa.

Telusuri berita women lainnya
