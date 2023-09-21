7 Potret Clara Shinta, Seleb Tiktok yang Putuskan Jadi Mualaf dan Berhijab

POTRET Clara Shinta, atau Elisabeth Clara Shinta Aritona akan dibahas melalui artikel ini. Gadis yang akrab dipanggil Clara Shinta ini merupakan content kreator di TikTok, sekaligus pengusaha muda di PT Generasi Biru Nusantara dan PT Askara Syandana Mulia.

Wanita Batak kelahiran tahun 1996 ini kian mencuri perhatian netizen, sejak dirinya memantapkan diri untuk menjadi seorang mualaf dan berhijab. Hal tersebut terlihat dari akun Tiktok pribadinya yang sering mengunggah dirinya saat sedang mengikuti kajian.

Penasaran dengan sosok Clara Shinta yang sudah putuskan untuk berhijab? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah ini, dihimpun dari akun Instagram @clarashintaofficial, Kamis (21/9/2023)

1. Tampil mewah: Clara Shinta tampil mewah dalam balutan dress hitam dan hijab berwarna putih, dipadu dengan sling bag warna merah muda keluaran Chanel.

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)

2. Gaya syar’i: Bertemu dengan Buya Yahya dan keluarga, di sini Clara tampil agak beda dari sebelumnya dengan mengenakan outfit lebih syar’I. One piece gamis dress full pattern dengan hijab segi empat panjang syar’I menutupi dada.

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)

3. Eye catching: Clara Shinta mengunggah foto merayakan 900 ribu followers di akun Instagram, Clara memamerkan dirinya dengan tampilan eye-catching, mencolok mengenakan baju pink neon.

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)