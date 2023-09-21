Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Clara Shinta, Seleb Tiktok yang Putuskan Jadi Mualaf dan Berhijab

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:30 WIB
7 Potret Clara Shinta, Seleb Tiktok yang Putuskan Jadi Mualaf dan Berhijab
Potret Clara Shinta, (Foto: Instagram @clarashintaofficial)
A
A
A

POTRET Clara Shinta,  atau Elisabeth Clara Shinta Aritona akan dibahas melalui artikel ini. Gadis yang akrab dipanggil Clara Shinta ini merupakan content kreator di TikTok, sekaligus pengusaha muda di PT Generasi Biru Nusantara dan PT Askara Syandana Mulia.

Wanita Batak kelahiran tahun 1996 ini kian mencuri perhatian netizen, sejak dirinya memantapkan diri untuk menjadi seorang mualaf dan berhijab. Hal tersebut terlihat dari akun Tiktok pribadinya yang sering mengunggah dirinya saat sedang mengikuti kajian.

 BACA JUGA:

Penasaran dengan sosok Clara Shinta yang sudah putuskan untuk berhijab? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah ini, dihimpun dari akun Instagram @clarashintaofficial, Kamis (21/9/2023)

1. Tampil mewah: Clara Shinta tampil mewah dalam balutan dress hitam dan hijab berwarna putih, dipadu dengan sling bag warna merah muda keluaran Chanel.

 

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)

2. Gaya syar’i: Bertemu dengan Buya Yahya dan keluarga, di sini Clara tampil agak beda dari sebelumnya dengan mengenakan outfit lebih syar’I. One piece gamis dress full pattern dengan hijab segi empat panjang syar’I menutupi dada.

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)

3. Eye catching: Clara Shinta mengunggah foto merayakan 900 ribu followers di akun Instagram, Clara memamerkan dirinya dengan tampilan eye-catching, mencolok mengenakan baju pink neon.

(Potret Clara Shinta, Foto: Instagram @clarashintaofficial)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement