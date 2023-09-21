Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Marion Jola Pakai Swimsuit Ungu, Tampil Eksotis Tiada Lawan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |09:01 WIB
4 Potret Marion Jola Pakai Swimsuit Ungu, Tampil Eksotis Tiada Lawan
Marion Jola. (Foto: Instagram)
MARION Jola memang dikenal sebagai penyanyi yang mengedepankan body positivity. Dia pun tetap pede menggunakan segala macam busana, meskipun kerap mendapat komentar jahat para netizen.

Memang, dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Marion Jola terdapat komentar julit haters yang menyebut dirinya seperti babon, tidak cantik, geli, hingga dakian. Meski demikian, dia tetap tampil percaya diri.

Seperti pada penampilannya baru-baru ini selama berlibur di Bali. Wanita yang akrab disapa Lala ini tampak tampil percaya diri dalam balutan bikini yang membuat kulit eksotisnya tampak bersinar. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj,

Foto di infinity pool

Marion Jola

Dalam potret ini, Lala tampak berenang di infinity pool dengan latar pemandangan nan indah berupa laut dan perbukitan. Penampilannya saat berenang pun tak kalah mencuri perhatian.

Pasalnya, Lala tampak mengenakan swimsuit berwarna ungu yang tampak berpadu kontras dengan warna kulitnya yang eksotis. Penampilannya juga kian manis dengan setangkai bunga tulip berwarna senada.

Pose dari belakang!

Marion Jola

Tak hanya berfoto saat berendam di kolam renang, Lala juga tampak berfoto di pinggir kolam dengan pose dari belakang. Meski begitu, keseksiannya tampak kian terpancar. Ia tampak sedang begitu menikmati pemandangan yang ada di depannya.

