Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Siap-siap ke Miss World 2023, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Ingat Pesan Liliana Tanoesoedibjo

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:30 WIB
Siap-siap ke Miss World 2023, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Ingat Pesan Liliana Tanoesoedibjo
Audrey Vanessa Miss Indonesia 2022, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

AUDREY Vanessa Susilo, wanita cantik asal Manado yang dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2022 tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di ajang Miss World 2023.

Berlaga dengan ratusan finalis lainnya untuk memperebutkan mahkota biru Miss World 2023, sejak jauh-jauh hari Audrey sudah melakoni sederet pembekalan dan aktivitas persiapan.

Mulai dari persiapan Beauty With a Purpose, kelas modelling, kelas makeup, public speaking, dan sederet training lainnya pun dilakukan supaya dirinya semakin siap ketika berkompetisi di ajang dunia tersebut.

 BACA JUGA:

Dalam persiapannya itu, Audrey pun mendapat wejangan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, baru-baru ini, tentang pesan yang dibawanya menuju ajang Miss World, lulusan Monash University Australia ini mengaku sudah mendapatkan wejangan dari Chairwoman Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra) 

Audrey mengatakan, ia diingatkan untuk selalu berusaha menjadi dirinya sendiri di manapun ia berada.

“Pesannya, sih, supaya bisa tetap menjadi diri aku sendiri,” kata Audrey kala ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement