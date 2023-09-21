Siap-siap ke Miss World 2023, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Ingat Pesan Liliana Tanoesoedibjo

AUDREY Vanessa Susilo, wanita cantik asal Manado yang dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2022 tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di ajang Miss World 2023.

Berlaga dengan ratusan finalis lainnya untuk memperebutkan mahkota biru Miss World 2023, sejak jauh-jauh hari Audrey sudah melakoni sederet pembekalan dan aktivitas persiapan.

Mulai dari persiapan Beauty With a Purpose, kelas modelling, kelas makeup, public speaking, dan sederet training lainnya pun dilakukan supaya dirinya semakin siap ketika berkompetisi di ajang dunia tersebut.

BACA JUGA:

Dalam persiapannya itu, Audrey pun mendapat wejangan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ditanya dalam wawancara eksklusif dengan Okezone, baru-baru ini, tentang pesan yang dibawanya menuju ajang Miss World, lulusan Monash University Australia ini mengaku sudah mendapatkan wejangan dari Chairwoman Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Audrey mengatakan, ia diingatkan untuk selalu berusaha menjadi dirinya sendiri di manapun ia berada.

“Pesannya, sih, supaya bisa tetap menjadi diri aku sendiri,” kata Audrey kala ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat.