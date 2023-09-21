5 Potret Zeda Salim, Mantan Presenter yang Ditelantarkan dan KDRT oleh Suami Habibnya

Ilustrasi untuk Zeda Salim yang membutuhkan bantuan dari banyak orang (Foto: Istimewa)

POTRET Zeda Salim, mantan presenter kondang, belum lama ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Pasalnya, presenter cantik tersebut dikabarkan telah ditelantarkan dan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya, yakni Habib Ali Jindan.

Kabar ini mencuat setelah Zeda Salim membeberkannya ke publik. Dalam pengakuannya, presenter yang pernah membawakan acara gosip dan berita di berbagai stasiun televisi tanah air itu mengatakan bahwa suaminya telah merampas hak-haknya sebagai seorang istri.

Zeda mengatakan jika selama menikah dengan Habib Ali Jindan, dirinya sempat ditelantarkan selama lebih dari 6 bulan. Pada masa itu, Zeda dan anaknya tidak diberi nafkah secara lahir maupun batin secara layak dari sang suami.

Lebih parahnya, Zeda Salim juga sempat tidak diakui sebagai istri oleh suaminya. Selama menjalani bahtera rumah tangga, Zeda Salim juga tidak diperkenankan untuk hamil oleh sang suami.

Hingga saat ini Zeda Salim telah melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak berwajib demi mendapatkan keadilan. Namun belum ditemukan ucapan sang habib yang memberikan klarifikasi apapun.

Potret Zeda Salim

Terlepas dari huru hara rumah tangganya dengan Habib Ali Jindan, Zeda Salim adalah mantan presenter yang malang melintang di stasiun televisi Indonesia. Diketahui Zeda pernah membawakan sejumlah acara infotainment di stasiun televisi swasta.

Selain dikenal sebagai seorang presenter, Zeda Salim juga merupakan seorang penulis buku. Salah satu buku yang pernah diterbitkan olehnya adalah buku berjudul "7 Kisah Hidupku yang Merubah Hidupmu".

Tidak seperti saat aktif menjadi presenter, kini Zeda Salim tampil lebih sholehah dan istiqomah mengenakan hijab.

Dilansir dari akun instagram pribadinya @zedasalim, Kamis (21/9/2023), dirinya kerap membagikan potret kegiatannya. Mulai dari mengikuti kajian hingga menjadi pembawa acara di podcast islami bersama Ustadzah Oki Setiana Dewi.