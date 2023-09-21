Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Adiba Khanza, Pacar Egy Maulana Vikri yang Tampil Cantik dan Memancarkan Aura Model

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |06:39 WIB
Potret Adiba Khanza, Pacar Egy Maulana Vikri yang Tampil Cantik dan Memancarkan Aura Model
Ilustrasi untuk Adiba Khanza sebagai calon istri Egy Maulana Vikri (Foto: Istimewa)




POTRET kemesraan Egy Maulana Vikri dan Adiba Khanza memang selalu mencuri perhatian. Pacar Egy Maulana Vikri itu tampak cantik dan memesona dengan gayanya berbalut busana muslimah.

Warganet sampai memuji penampilan Adiba Khanza yang menyejukan hati. Mereka menilai anak mendiang Ustad Jefri Al Buchori itu tetap tampil sederhana tetapi tetap anggun. Wanita cantik itu tetap istiqomah mengenakan hijab di era gempuran fashion kekinian.

 BACA JUGA:

Berikut sejumlah potret Adiba Khanza pacar Egy Maulana Vikri melansir Instagram @adiba_knza, Kamis (21/9/2023):

5. Foto ala-ala Candid

 

Potret Adiba Khanza pertama memperlihatkan wanita cantik itu sedang berpose candid. Adiba terlihat mengenakan outer berwarna coklat dengan corak pegunungan. Tas Gucci yang ada di sisinya melengkapi pose cantiknya saat itu.

Halaman:
1 2
      
