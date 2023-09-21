5 Potret dan Biodata Pablo Benua, Pengusaha Tajir Melintir yang Miliki Harta Triliunan

POTRET dan biodata Pablo Benua sangat menarik untuk diulas saat ini. Suami dari Rey Utami ini memang kerap menjadi sorotan karena gemar membuat kontroversi di hadapan publik.

Selain itu, Pablo Benua juga disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang tajir melintir. Bahkan menurut gosip yang beredar, harta kekayaan Pablo Benua dan Rey Utami mencapai Rp4,7 triliun.

Demi mengenal lebih lanjut, berikut potret dan biodata Pablo Benua yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023).

1. Siapa Pablo Benua?

Pablo Putra Benua merupakan seorang publik figur yang lahir pada 8 Agustus 1980. Kabarnya, pria keturunan Tionghoa-Medan ini memiliki nama asli Frederick Anggasastra. Namun, dia akhirnya mengubah namanya di KTP menjadi Pablo Putra Benua karena pernah terlibat kasus pemalsuan nama.

2. Profesi Pablo Benua

Tidak banyak yang tahu bahwa pria yang hobi mengendarai motor gede ini, sebenarnya merupakan seorang pengacara dan politikus. Dilansir dari akun Instagramnya @bangbenua, pria berusia 43 tahun ini memiliki kantor hukumnya sendiri yang bernama Pablo Benua & Co Law Firm.

Selain itu, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atau USU ini juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra tahun 2009-2014. Dia juga sempat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Medan tahun 2015-2020, namun Pablo memutuskan untuk mengundurkan diri.