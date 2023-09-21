Catat! Ini Kandungan Berbahaya di Skincare, Bisa Bikin Flek Hitam Permanen!

KEHADIRAN berbagai produk skincare kini semakin variatif. Hal ini secara tidak langsung membuat konsumen semakin bingung dalam hal memilih.

Namun, tak sedikit juga dari konsumen, khususnya kaum hawa yang masih tergiur dengan skincare yang memiliki hasil yang instan karena ingin memperoleh kulit cantik dan mulus dalam waktu singkat.

Tak dipungkiri, masih banyak konsumen terutama wanita yang mudah termakan promosi dan berbagai klaim yang menggiurkan. Mulai dari mendapatkan kulit putih, hingga menghilangkan jerawat dan flek dalam waktu yang sangat instan.

Padahal, produk skincare yang kerap menawarkan hasil yang instan justru patut diwaspadai loh! Mengingat P sudah banyak kasus konsumen yang alih-alih mendapat kulit putih mulus, justru harus mendapatkan hasil sebaliknya.

Hal tersebut tidak lain adalah karena adanya berbagai kandungan berbahaya yang ada di produk skincare tersebut. Sebut mulai dari kandungan merkuri hingga kandungan hidroquinon.

Dijelaskan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Arini Widodo, kedua kandungan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi kulit dalam waktu jangka panjang.

Biasanya, efek yang ditimbulkan dari kedua kandungan tersebut adalah flek hitam yang melasma dan sulit untuk dihilangkan bahkan bersifat permanen.

“Nah, ini dan flek karena merkuri dan hidroquinon jangka panjang dengan dosis tinggi ini sifatnya permanen,” ujar dr.Arini, dalam acara Forum Peningkatan Literasi Kosmetik Aman, dilansir dari YouTube BPOM, Kamis, (21/9/2023)