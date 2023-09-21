Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Catat! Ini Kandungan Berbahaya di Skincare, Bisa Bikin Flek Hitam Permanen!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:30 WIB
Catat! Ini Kandungan Berbahaya di Skincare, Bisa Bikin Flek Hitam Permanen!
Kandungan berbahaya pada skincare, (Foto: Freepik)
A
A
A

KEHADIRAN berbagai produk skincare kini semakin variatif. Hal ini secara tidak langsung membuat konsumen semakin bingung dalam hal memilih.

Namun, tak sedikit juga dari konsumen, khususnya kaum hawa yang masih tergiur dengan skincare yang memiliki hasil yang instan karena ingin memperoleh kulit cantik dan mulus dalam waktu singkat.

Tak dipungkiri, masih banyak konsumen terutama wanita yang mudah termakan promosi dan berbagai klaim yang menggiurkan. Mulai dari mendapatkan kulit putih, hingga menghilangkan jerawat dan flek dalam waktu yang sangat instan.

Padahal, produk skincare yang kerap menawarkan hasil yang instan justru patut diwaspadai loh! Mengingat P sudah banyak kasus konsumen yang alih-alih mendapat kulit putih mulus, justru harus mendapatkan hasil sebaliknya.

Hal tersebut tidak lain adalah karena adanya berbagai kandungan berbahaya yang ada di produk skincare tersebut. Sebut mulai dari kandungan merkuri hingga kandungan hidroquinon.

Dijelaskan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Arini Widodo, kedua kandungan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi kulit dalam waktu jangka panjang.

Biasanya, efek yang ditimbulkan dari kedua kandungan tersebut adalah flek hitam yang melasma dan sulit untuk dihilangkan bahkan bersifat permanen.

“Nah, ini dan flek karena merkuri dan hidroquinon jangka panjang dengan dosis tinggi ini sifatnya permanen,” ujar dr.Arini, dalam acara Forum Peningkatan Literasi Kosmetik Aman, dilansir dari YouTube BPOM, Kamis, (21/9/2023)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/611/3170940/skincare-w1BX_large.jpg
4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/611/3168398/cukur-k2fz_large.jpg
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/611/3162441/bumil-1DZL_large.jpg
Waspada! Ini Kandungan Skincare yang Tak Boleh Dipakai Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/611/3161692/skincare-SP03_large.jpg
BPOM Cabut 21 Izin Edar Skincare, Ada Produk Doktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/611/3161521/skincare-cbeM_large.jpg
Kenapa Vitamin C Tidak Boleh Digabung dengan Kandungan AHA/BHA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/611/3159588/skincare-4oHt_large.jpg
Mitos vs Fakta? Skincare Mahal Lebih Efektif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement