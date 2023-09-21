Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tak Hanya Miliki Izin BPOM , Ini Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Beli Skincare

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:00 WIB
KEBUTUHAN akan skincare kini semakin meningkat. Terlebih banyak masyarakat yang kini lebih aware terhadap kesehatan kulit mereka.

Meski begitu, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki edukasi lebih terkait pemilihan kosmetik atau skincare yang aman.

Padahal, menurut Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Arini Widodo, kosmetik yang aman tidak semata-mata harus memiliki izin dari BPOM, namun juga harus sesuai dengan kategori.

“Jadi tentunya memang nomor satu tadi kita harus yakin bahwa produk tersebut satu BPOM dan kategorinya kosmetik,” ujar dr.Arini dalam acara Forum Peningkatan Literasi Kosmetik Aman, dilansir dari YouTube BPOM, Kamis, (21/9/2023).

Dokter Arini sendiri mengaku masih banyak menemukan kasus konsumen yang tidak bisa membedakan kosmetik dengan kategori yang memang benar-benar mengandung kosmetik dan mengandung obat. Padahal kosmetik dengan kategori obat sendiri tidak bisa digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter.

Tips memilih skincare yang aman

“Karena tidak tidak jarang saya temukan bahwa produk mungkin BPOM tapi kategorinya obat. Nah obat itu kan harus dengan pengawasan dokter,” tuturnya.

“Nah banyak juga yang sebenarnya ada nomor BPOM-nya tetapi sebenarnya obat-obatan yang dijual online dan sebenarnya kan harusnya dengan apotek dengan peresepan obat,” sambungnya.

Karena kasus ini, Dokter Arini lantas mengungkapkan masih banyak konsumen yang justru menggunakan kosmetik yang sebenarnya memiliki kandungan obat, salah satunya kandungan steroid dan hydrogen.

“Nah dari hal-hal seperti ini dan apalagi yang di luar BPOM yang di luar BPOM kadang-kadang kita bisa ketemu mercury yang kategorinya obat kadang-kadang kita bisa ketemu steroid, kita bisa ketemuan hydrogen tinggi yang dilakukan tanpa pengawasan dokter,” tuturnya.

1 2
      
