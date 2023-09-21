Produk Susu Picu Munculnya Jerawat? Ini Penjelasan Dokter

JERAWAT menjadi salah satu masalah kulit yang sering dikeluhkan masyarakat. Mereka bahkan sampai rela berobat ke klinik kecantikan untuk mengatasi jerawat.

Menurut Dokter Kulit, dr Agung M. Rheza, SpDVE, kebiasaan tersebut ternyata tidak cukup untuk mengatasi jerawat. Sebab, ada banyak hal yang memengaruhi timbulnya jerawat, salah satunya gaya hidup.

“Pernah ada pasien seorang perempuan berobat jerawat bolak-balik kontrol gak sembuh-sembuh, obatnya udah bener, udah dipake rutin, bahkan sampai ingin konsul obgyn. Ternyata saat diminta membuat list makanan dan minuman penyebabnya suka minum latte,” kata dr Agung, dikutip dalam akun X miliknya @agungmrheza, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, akibat mempunyai kebiasaan minum latte seseorang dapat menimbulkan jerawat. Karena latte memiliki kandungan susu yang sangat banyak. Dokter Agung pun meminta pada pasiennya untuk berhenti sementara mengonsumsi latte, sambil menggunakan rutin obat jerawat.

Hasilnya, pada kunjungan berikutnya jumlah komedo yang diekstrasi, dan jerawat meradang yang disuntik berkurang drastis.

Lantas seberapa pengaruh produk susu dengan timbulnya jerawat?

Pada 2020, penelitian nutrisi dengan jerawat menyebutkan skimmed milk menjadi penyebab utama munculnya jerawat dari semua jenis susu sapi.