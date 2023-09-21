Kaum Pria Stop Insecure! Berikut Tips Perawatan Wajah Glowing yang Wajib Dicoba

Ternyata, banyak pria yang insecure lantaran masalah kulit wajah yang kerap muncul. Untuk itu, Anda perlu mengetahui beberapa tips perawatan wajah glowing yang bisa diterapkan setiap hari.

Kulit wajah merupakan bagian yang cenderung lebih sensitif dibandingkan dengan bagian kulit lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk merawat kulit wajahnya dengan tepat, tidak terkecuali bagi pria.

Namun, bagaimana cara perawatan wajah pria yang benar dan tepat? Untuk itu, simak beberapa tips perawatan wajah glowing berikut ini.

Tips Perawatan Wajah Glowing

1. Mengetahui Kondisi Kulit Wajah

Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda. Anda perlu memilih produk skincare yang diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit. Menurut American Academy of Dermatology, cara pertama yang harus Anda lakukan dalam merawat wajah pria adalah mengenali jenis kulit wajah.

