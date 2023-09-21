Tutorial Cara Buat Maskara Pakai Vaseline dan Lidah Buaya

MASKARA merupakan salah satu produk riasan mata yang paling umum digunakan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengawet dan bahan kimia ditemukan di sebagian besar maskara di pasaran saat ini. Akibatnya, pengguna maskara sering mengalami reaksi merah dan gatal pada bagian matanya.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, membuat maskara sendiri di rumah akan membantu Anda mengurangi persoalan yang ada, menggunakan bahan-bahan alami, membuat maskara itu sendiri bekerja lebih baik untuk menyehatkan bulu mata.

Adapun manfaat apabila menggunakan maskara buatan sendiri yaitu dapat menyesuaikan warna dan tekstur sesuai selera, menghemat biaya, ramah lingkungan. Selain itu, maskara ini pun dapat menjadi bahan-bahan yang penting untuk melindungi mata sensitif.

Akan tetapi yang perlu diingat, membuat maskara di rumah dapat menjadi tantangan, dan mungkin memerlukan beberapa percobaan serta kesalahan sebelum Anda menemukan formula yang cocok. Selain itu, maskara buatan sendiri juga kemungkinan tidak akan memiliki masa yang panjang untuk bertahan. Penasaran cara membuat maskara di rumah? Berikut beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk membuat maskara.

Maskara dengan vaseline

Bahan :

Sesendok vaseline

Eyeshadow warna cokelat atau hitam yang telah dihancurkan

Lidah buaya

Wadah

Cara membuat :

Langkah 1: Dalam mangkuk bersih, tambahkan sesendok petroleum jelly dan satu sendok makan gel lidah buaya.

Langkah 2: Taburkan beberapa eyeshadow yang dihancurkan ke dalam mangkuk, dan campur bahan-bahannya, aduk hingga rata.

Langkah 3: Tingkatkan intensitas warna jika Anda ingin dengan menambahkan lebih banyak eyeshadow.

Langkah 4: Simpan campuran ini dalam tabung maskara atau wadah bersih.

Langkah 5: Oleskan menggunakan tongkat maskara bersih, dan Anda siap dengan maskara Vaseline DIY Anda!