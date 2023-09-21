Titi DJ Tampil Memukau dengan Makeup Bold Look, Penampilannya Bagaikan Kupu-Kupu

TITI Dwi Jayanti atau kerap disapa Titi DJ berpenampilan layaknya seekor kupu-kupu usai mengisi suatu acara. Titi DJ yang menggunakan sayap berwarna putih itu tampak menata rambutnya dengan kepangan sangat unik.

Untuk memperlengkap penampilannya, Titi memilih menggunakan makeup dengan nuansa bold look yang sukses membuat penonton dan netizen terpukau akan penampilannya. Lewat unggahannya, Titi DJ mengabadikan momen tersebut sambil bergaya nyentrik di depan kamera sambil membuat video.

“#MenemanimuMelenakanku, 4th single from my upcoming album coming on 22.09.2023. You can pre-save now through link in my bio,” tulis Titi DJ, dikutip dalam Instagram miliknya @ti2dj, Rabu (20/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, dia menyematkan beberapa tanda pada akun-akun yang telah turut serta membantunya dalam mensukseskan penampilannya. Berkat kerjasama tersebut Titi DJ memukau netizen dengan complexionnya yang begitu flawless, ditambah riasan smokey eyes, dan menggunakan bulu mata palsu yang membuat mata Titi DJ terlihat lebih terbuka dan tajam.

BACA JUGA: Potret Michelle Yeoh Aktris Terbaik Oscar 2023 Saat Ikut Miss World 1983 Bareng Titi DJ

Selain itu, penggunaan alis, bronzer dan juga highliter pada beberapa bagian membuat diva Indonesia tersebut semakin menawan. Sedangkan untuk warna bibir, Titi DJ memilih untuk menggunakan lipstik warna merah terang.