HOME WOMEN BEAUTY

Titi DJ Tampil Memukau dengan Makeup Bold Look, Penampilannya Bagaikan Kupu-Kupu

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:00 WIB
Titi DJ Tampil Memukau dengan Makeup Bold Look, Penampilannya Bagaikan Kupu-Kupu
Penampilan unik Titi DJ. (Foto: Instagram @ti2dj)
A
A
A

TITI Dwi Jayanti atau kerap disapa Titi DJ berpenampilan layaknya seekor kupu-kupu usai mengisi suatu acara. Titi DJ yang menggunakan sayap berwarna putih itu tampak menata rambutnya dengan kepangan sangat unik.

Untuk memperlengkap penampilannya, Titi memilih menggunakan makeup dengan nuansa bold look yang sukses membuat penonton dan netizen terpukau akan penampilannya. Lewat unggahannya, Titi DJ mengabadikan momen tersebut sambil bergaya nyentrik di depan kamera sambil membuat video.

“#MenemanimuMelenakanku, 4th single from my upcoming album coming on 22.09.2023. You can pre-save now through link in my bio,” tulis Titi DJ, dikutip dalam Instagram miliknya @ti2dj, Rabu (20/9/2023).

Titi DJ

Pada kesempatan tersebut, dia menyematkan beberapa tanda pada akun-akun yang telah turut serta membantunya dalam mensukseskan penampilannya. Berkat kerjasama tersebut Titi DJ memukau netizen dengan complexionnya yang begitu flawless, ditambah riasan smokey eyes, dan menggunakan bulu mata palsu yang membuat mata Titi DJ terlihat lebih terbuka dan tajam.

Selain itu, penggunaan alis, bronzer dan juga highliter pada beberapa bagian membuat diva Indonesia tersebut semakin menawan. Sedangkan untuk warna bibir, Titi DJ memilih untuk menggunakan lipstik warna merah terang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
