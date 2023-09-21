Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Potret Maia Estianty Liburan di Liverpool, Nikmati Sejarah Band Legendaris The Beatles

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |10:46 WIB
5 Potret Maia Estianty Liburan di Liverpool, Nikmati Sejarah Band Legendaris The Beatles
Maia Estianty berpose di Strawberry Field saat liburan di Liverpool, Inggris. (Instagram @maiaestiantyreal)
A
A
A

AKTRIS Maia Estianty liburan ke Liverpool, Inggris. Di kota metropolitan Merseyside itu, mantan istri musisi Ahmad Dhani menikmati tour sejarah band legendaris The Beatles.

Maia Estianty mengunjungi sejumlah lokasi ikonik The Beatles seperti rumah masa kecil Paul McCartney, patung personelnya, hingga Penny Lane, jalan dekat kediaman John Lennon yang jadi inspirasi lagu Beatles.

Istri pengusaha Irwan Musry ini turut membagikan momen liburan di Liverpool ke akun instagramnya.

 BACA JUGA:

“Waktu itu di Liverpool, tour sejarah band legend “the Beatles”. Para penggemar berat The Beatles ke Liverpool tuh dah kayak wajib ngunjungin tempat2 ini..seru,” tulis Maia dalam unggahan foto di akun Instagram @maiaestianyreal seperti dikutip Okezone.

Berikut 5 potret liburan Maia Estianty di Liverpool dikutip dari akun instagram @maiaestiantyreal.

1. Tampil Elegan dengan Blazer Hitam

Maia Estianty tampil elegan dengan balutan blazer warna hitam, kaos putih dan kaca mata hitam.

 Ilustrasi

Ia berpose berdiri dan menyaku sebelah tangan dengan latar belakang rumah masa kecil Paul McCartney.

 BACA JUGA:

2. Pose Stylish dengan Background Strawberry Field

 

Maia Estianty tampil stylish saat liburan di Liverpool. Kacamata hitam yang elegan memberikan sentuhan glamour Ia tampil percaya diri dengan berpose berdiri dengan latar belakang yang menampilkan tulisan “Strawberry Field”.

 Ilustrasi

3. Potret Mempesona di antara Patung The Beatles

Maia Estianty mempesona dengan potret berdiri diantara patung The Beatles, sambil memegang blazer dengan anggun. Kaki kirinya ditekuk sedikit dengan tatapannya tertuju ke atas, memberikan kesan santai namun sangat modis pada posenya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/25/3192739/chelsea-80d5_large.jpg
Potret Liburan Para Artis Indonesia, Chelsea Olivia hingga Prilly Latuconsina ke Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190210/mary-tnH9_large.jpg
Influencer Mary Magdalene Tewas Secara Tragis saat Liburan di Phuket Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/549/3013237/5-potret-justin-dan-hailey-bieber-pelesiran-ke-jepang-mesra-penuh-kebahagiaan-cHut6IVFwx.JPG
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement