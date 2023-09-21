5 Potret Maia Estianty Liburan di Liverpool, Nikmati Sejarah Band Legendaris The Beatles

Maia Estianty berpose di Strawberry Field saat liburan di Liverpool, Inggris. (Instagram @maiaestiantyreal)

AKTRIS Maia Estianty liburan ke Liverpool, Inggris. Di kota metropolitan Merseyside itu, mantan istri musisi Ahmad Dhani menikmati tour sejarah band legendaris The Beatles.

Maia Estianty mengunjungi sejumlah lokasi ikonik The Beatles seperti rumah masa kecil Paul McCartney, patung personelnya, hingga Penny Lane, jalan dekat kediaman John Lennon yang jadi inspirasi lagu Beatles.

Istri pengusaha Irwan Musry ini turut membagikan momen liburan di Liverpool ke akun instagramnya.

“Waktu itu di Liverpool, tour sejarah band legend “the Beatles”. Para penggemar berat The Beatles ke Liverpool tuh dah kayak wajib ngunjungin tempat2 ini..seru,” tulis Maia dalam unggahan foto di akun Instagram @maiaestianyreal seperti dikutip Okezone.

Berikut 5 potret liburan Maia Estianty di Liverpool dikutip dari akun instagram @maiaestiantyreal.

1. Tampil Elegan dengan Blazer Hitam

Maia Estianty tampil elegan dengan balutan blazer warna hitam, kaos putih dan kaca mata hitam.

Ia berpose berdiri dan menyaku sebelah tangan dengan latar belakang rumah masa kecil Paul McCartney.

2. Pose Stylish dengan Background Strawberry Field

Maia Estianty tampil stylish saat liburan di Liverpool. Kacamata hitam yang elegan memberikan sentuhan glamour Ia tampil percaya diri dengan berpose berdiri dengan latar belakang yang menampilkan tulisan “Strawberry Field”.

3. Potret Mempesona di antara Patung The Beatles

Maia Estianty mempesona dengan potret berdiri diantara patung The Beatles, sambil memegang blazer dengan anggun. Kaki kirinya ditekuk sedikit dengan tatapannya tertuju ke atas, memberikan kesan santai namun sangat modis pada posenya.