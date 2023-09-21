Mengerikan! Parasit Ini Miliki Kemampuan Ubah Semut Menjadi Zombie

PENELITIAN mengungkap bahwa semut yang berperilaku aneh bisa saja telah berubah menjadi zombie karena ulah parasit.

Seperti dilansir dari Gizmodo, Jumat (22/9/2023), parasit bernama Dicrocoelium dendriticum yang masuk ke tubuh semut rupanya bisa memerintah semut untuk berprilaku random.

Para ilmuwan menyebut parasit dengan bentuk cacing pipih ini umumnya hidup di dalam sapi, namun dalam beberapa kasus dia juga bersarang di tubuh hewan yang lebih kecil, misalnya semut. Selama siklus hidupnya, parasit tersebut akan bertelur di tubuh inangnya kemudian dikeluarkan melalui kotoran.

Saat dikeluarkan bersama kotoran, telur parasit akan dimakan oleh siput lalu menjadi larva. Dalam tubuh siput, larva parasit akan bereproduksi secara aseksual menjadi ribuan cacing parasit lainnya. Untungnya, parasit tersebut tidak akan menyerang siput melainkan keluar dari lendir-lendir mereka.

Lendir ini tanpa disadari kemudian dimakan oleh semut, bersama dengan larva cacing lalu bermigrasi ke perut semut dan terbungkus dengan aman. Parasit juga bisa menuju ke otak semut lalu membajaknya.

Semut yang terinfestasi dipaksa untuk naik ke puncak rumput agar bisa dimakan oleh predator yang lebih besar seperti sapi lalu tumbuh dewasa di dalam tubuh sapi hingga bereproduksi kembali.

Tim peneliti di Departemen Ilmu Tanaman dan Lingkungan Universitas Kopenhagen telah mempelajari lebih dari 1.000 semut yang terinfeksi di Hutan Bidstrup dekat Roskilde, Denmark selama 13 hari. Tim berteori bahwa beberapa faktor mungkin mempengaruhi perilaku aneh semut yang terinfeksi, seperti kelembapan dan waktu.