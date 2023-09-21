Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Beda Kista dengan Kanker Ginjal

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:15 WIB
Ini Beda Kista dengan Kanker Ginjal
Kena kista ginjal (Foto: Freepik)
A
A
A

KOORDINATOR Bidang Ilmiah Ikatan Ahli Urologi Indonesia Dr Lukman Hakim, Sp.U(K), MARS, Ph.D mengatakan, kista ginjal secara umum sifatnya jinak, bukan kanker sehingga tidak perlu diapa-apakan.

"Kista ginjal secara umum itu sifatnya jinak, tidak perlu diapa-apakan. Jadi kista itu benjolan yang isinya air bukan padat," ujar dia dalam sebuah acara yang digelar daring, Rabu.

 kista ginjal

Lukman yang menjabat sebagai Kepala Staf Medik Urologi Rumah Sakit Universitas Airlangga itu mengatakan, pada kondisi kista yang jumlahnya banyak, bisa muncul di kedua ginjal dan bahkan organ lain seperti liver, pankreas dan lainnya.

 BACA JUGA:

"Ini juga merupakan kondisi genetik, tetapi bukan kanker. Jadi kalau kista ginjal yang terjadi bersamaan di liver atau organ-organ lain, dan isinya air bukan padat maka kista ginjal merupakan kondisi yang genetik. Tetapi sebagian besar bukan kanker," kata dia.

Merujuk data, kista ginjal biasanya tidak menimbulkan gejala. Namun jika kista pada ginjal tumbuh cukup besar, gejalanya mungkin meliputi nyeri tumpul di punggung atau samping, demam dan sakit perut bagian atas.

 BACA JUGA:

Risiko seseorang terkena kista ginjal meningkat seiring bertambahnya usia. Walaupun begitu, kista bisa terjadi pada usia berapapun dan lebih sering terjadi pada pria.

