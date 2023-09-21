Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Temukan Pisau dalam Perut Pria Ini, Ngaku Alami Nyeri Terus-menerus

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |02:00 WIB
Dokter Temukan Pisau dalam Perut Pria Ini, Ngaku Alami Nyeri Terus-menerus
Dokter temukan pisau tertanam dalam perut pria ini. (Foto: Newsweek)
A
A
A

SEORANG pria berusia 22 tahun asal Nepal datang ke rumah sakit dan mengeluhkan rasa sakit pada bagian perutnya. Sekadar informasi, pria yang sebelumnya mendapat tikaman pada bagian perutnya itu sudah mendapat jahitan untuk menutup lukanya.

Namun, salah seorang petugas medis melakukan suatu hal yang fatal. Pasalnya mereka tidak mengecek kembali, apakah potongan pisau yang saat itu tertancap sudah dikeluarkan atau belum. Sehingga mengharuskan pria itu datang kembali untuk memeriksakan keluhannya.

“Nyeri perut bagian bawah kiri terus menerus, dengan tanpa gejala mual, muntah, diare atau sembelit,” ucap korban, dikutip dalam laman Newsweek, Jumat (22/9/2023).

Setelah diperiksa menggunakan X-ray, dokter menemukan adanya pisau besar masih tertinggal didalam perut. Kondisinya pun cukup mengenaskan, di mana pisau tersebut berpindah melintasi perutnya dari sisi kanan ke sisi kiri.

Pisau ditemukan dalam perut pria ini

Ternyata pria itu tidak merasakan gejala lainnya, sehingga didalam perutnya pun tidak menimbulkan kerusakan organ lainnya. Akan tetapi, akibat luka tusukan tersebut, pria yang tidak diketahui identitasnya itu membuat dirinya harus kehilangan darah sangat banyak.

Selain itu, pisau tersebut juga berisiko dapat menusuk serta merusak organ dalam perut. Menurut pengakuannya penusukan terjadi akibat serangan pada 2021. Hal itu juga yang menyebabkan sebanyak 1000 orang meninggal dunia di negaranya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement