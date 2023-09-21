Pengidap Asam Urat, Hindari 6 Makanan Ini!

KETIKA asam urat kumat tubuh rasanya sakit tak menentu. Bagian sendi kaki dan tangan terasang sangat nyeri dan pegal-pegal.

Oleh karena itu, penderita asam urat harus mampu memilih makanannya dengan baik supaya tidak kumat. Sebab jika sudah kumat, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Pengidap asam urat harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi untuk mencegah meningkatnya timbunan kristal asam urat di dalam tubuh.

Dikutip dari Siloam Hospitals, purin memang banyak ditemukan dalam sel makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan sehingga sulit untuk sama sekali tidak dikonsumsi. Oleh karena itu kamu perlu tahu berbagai jenis makanan yang mengandung banyak purin dan harus dihindari. Apa saja?

1. Madu

Perlu diketahui walaupun banyak manfaatnya, ternyata madu punya kadar fruktosa yang tinggi. Nah, madu melepaskan purin saat terurai di tubuh. Oleh karena itu wajib mengurangi konsumsi madu jika asam urat.

BACA JUGA:

2. Asparagus

Asparagus adalah salah satu makanan penyebab asam urat kambuh berikutnya. Memang, asparagus memiliki kandungan folat dan kalium yang tinggi sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Namun, asparagus diketahui memiliki kandungan purin yang tinggi pula. Hal inilah yang mengakibatkan asparagus termasuk pantangan asam urat.

3. Sayur Bayam

Selain asparagus, bayam merupakan sayur yang tidak boleh dimakan penderita asam urat. Lantaran, sayur bayam didapati mengandung senyawa purin yang cukup tinggi. Bahkan, dalam 100 gram sayur bayam diketahui terdapat kurang lebih 57 gram purin.

BACA JUGA:

4. Seafood

Seafood sudah terkenal jadi pantangan bagi penderita asam urat, di antaranya yaitu kerang, udang, serta teri. Lantaran, makanan laut ini diketahui memiliki kadar purin yang tinggi.