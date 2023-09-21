Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tak Selalu Sehat, Ini 4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |15:41 WIB
Tak Selalu Sehat, Ini 4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari
Air lemon. (Foto: Freepik)
A
A
A

SELAMA ini banyak orang suka dan merasa lebih sehat dengan minum air lemon. Apalagi air lemon mengandung vitamin C yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika mengonsumsi air lemon yakni memperlancar pencernaan, menambah asupan vitamin C, membuat nafas terasa segar, menyehatkan kulit, merawat kesehatan rambut, dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, air lemon tidak baik jika dikonsumsi setiap hari karena akan memberikan banyak buruk untuk tubuh. Mulai dari merusak gigi hingga perut menjadi terasa mual.

Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini adalah beberapa bahaya dari mengonsumsi air lemon setiap hari,

1. Bikin Mual dan mulas

Ketika kamu mengonsumsi air lemon setiap hari maka akan membuat perut terasa mulas dan mual. Sama halnya dengan kerusakan gigi, rasa mual ini pun disebabkan oleh kandungan asam dalam lemon.

2. Memicu sakit perut

Air lemon memang terkenal bermanfaat untuk pencernaan. Namun, jika dikonsumsi setiap hari justru akan memperburuk gangguan pencernaan seperti GERD dan refluks asam.

Telusuri berita women lainnya
