Sakit Gigi, Coba Redakan dengan 4 Cara Ini

SAAT sakit gigi rasanya gigi dan gusi sangat nyeri. Bahkan tak jarang sakit gigi bisa menyebabkan sakit kepala yang menjalar.

Sakit gigi sendiri bisa disebabkan infeksi, tambalan gigi yang lepas atau rusak, atau gigi berlubang. Rasa sakit ini tentu kerap kali mengganggu aktivitas sehari-hari.

Ada banyak pilihan perawatan rumahan yang dapat membantu mengatasi rasa sakit tersebut. Namun sejatinya ini hanya perawatan sementara, jika sakit terus-menerus segera lari ke dokter gigi ya.

Nah, berikut deretan penanganan rumahan untuk atasi sakit gigi dikutip dari Medical News Today.

BACA JUGA:

1. Obat kumur air garam

Membilas mulut dengan air hangat dengan campuran garam membantu menghilangkan kotoran yang bersarang di gigi berlubang atau di sela-sela gigi. Ini juga dapat mengurangi pembengkakan, meningkatkan penyembuhan, dan meredakan sakit tenggorokan.

BACA JUGA:

2. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa yang disebut allicin, yang memiliki sifat antibakteri yang kuat. Kamu bisa menghaluskan satu siung bawang putih lalu campur dengan sedikit garam, kemudian dioleskan pada gigi yang sakit.