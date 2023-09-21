Angela Tanoesoedibjo Wujudkan Keinginan Atlet Para Games Hadirkan Kevin Sanjaya Saat Latihan

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mengajak atlet bulutangkis Indonesia Kevin Sanjaya untuk berkunjung , ke pemusatan latihan nasional atlet Asian Para Games (APG), sebagai pelecut semangat bagi para atlet GOR HTC Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/9/2023).

Angela yang juga sebagai Chef de Mission (CdM) Asian Para Games 2023 mengungkap, langkahnya ini sebagai salah satu respons dan perhatiannya dalam memenuhi harapan dan keinginan para atlet untuk bertemu dengan pebulu tangkis kenamaan Indonesia yakni Kevin Sanjaya.

“Jadi pada hari ini kita kembali ke Solo, karena kita ingin melihat latihan dari kawan-kawan para atlet cabor (cabang olahraga) bulu tangkis, dan pada hari ini kita datang tidak sendiri, spesial, karena request dari kawan-kawan ketika kunjungan saya pertama, yaitu dengan Kevin Sanjaya,” kata Wamenparekraf Angela.

Meskipun Kevin Sanjaya merupakan pemain bulu tangkis, para atlet Asian Para Games cabang olahraga bulu tangkis, catur, dan atletik sangat mengagumi sosok Kevin sebagai atlet berprestasi yang lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan sosok Kevin menjadi inspirasi bagi mereka semua.

Angela berharap kehadiran Kevin Sanjaya menjadi penyemangat menjelang tampil di Asian Para Games 2023 pada Oktober 2023 di Hangzhou, Tiongkok.

"Mohon doanya untuk kawan-kawan para atlet kita. Semoga mereka bisa berjuang dengan penuh semangat dengan kondisi sangat prima dan membawa pulang medali emas untuk Merah Putih," ujarnya.

BACA JUGA:

Sementara itu Kevin mengatakan, bahwa melihat para atlet APG Badminton Indonesia memiliki peluang untuk meraih prestasi. Ia pun mendorong para mempersiapkan diri pada setiap turnamen yang mereka ikuti.

“Saya rasa mereka mempunyai kemampuan yang sangat mumpuni untuk bisa berprestasi dan yang penting jangan dijadikan beban, jalani saja step by step-nya. Semoga dengan kehadiran saya di sini bisa menambah semangat mereka semua dan saya juga sangat mensupport mereka,"kata Kevin.

BACA JUGA:

Kemudian mengajak Kevin Sanjaya melihat kesiapan para atlet ke tiga lokasi pemusatan latihan nasional atlet Asian Para Games. Lokasi pertama adalah Hartono Trade Center yang menjadi pemusatan latihan nasional cabang olahraga bulu tangkis.