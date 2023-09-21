Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Si Kecil Butuh Omega 3 dan 6?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |18:47 WIB
Kenapa Si Kecil Butuh Omega 3 dan 6?
Anak makan. (Foto: Freepik)
KENAPA si kecil butuh Omega 3 dan 6? Jawaban selengkapnya akan diulas di artikel ini. Apalagi masa pertumbuhan anak jangan sampai terlewat. Asupan gizi yang baik menjadi salah satu faktor si kecil tumbuh sehat dan cerdas.

Beberapa orangtua cukup 'concern' akan hal asupan makanan. Sebab, dari apa yang dimakan si kecil, itu akan memengaruhi seberapa sehat dan cerdas mereka.

 si kecil makan

Makanya, gak heran orangtua memastikan apa yang dikonsumsi si kecil itu berkualitas. Salah satu yang diincar adalah Omega 3 dan 6, karena dipercaya bisa mencerdaskan otak dan kesehatan jantung terjaga. Bahkan, kesehatan mata juga didapat.

Menurut laman C&G Baby Club, Omega 3 dan 6 itu penting untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan balita.

Omega-3 secara spesifik akan membantu menyehatkan otak dan menjaganya tetap sehat. Omega-3 adalah bagian dari proses pembangunan sel-sel baru yang bertugas mengembangkan sistem saraf pusat dan kardiovaskular. Omega-3 juga membantu tubuh menyerap nutrisi.

 BACA JUGA:

Diterangkan dalam laman Eatright, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemak Omega-3 dapat membantu mengelola kondisi psikologis dan perilaku, karena perannya dalam fungsi neurotransmitter.

"Penelitian pada anak-anak di Jepang menunjukkan asupan ikan berbanding terbalik dengan gejala depresi," jelas laporan tersebut, dikutip MNC Portal, Kamis (21/9/2023).

Tak berhenti di situ, efek anti-inflamasi yang dimiliki lemak Omega-3 telah dipelajari sebagai pengobatan potensial untuk berbagai kondisi mulai dari onesitas, asma, hingga infeksi saluran pernapasan atas.

 BACA JUGA:

Lalu, bagaimana dengan Omega-6?

Menurut Truvials, Omega-6 punya fungsi di otak hingga kekebalan tubuh. Ya, satu penelitian membuktikan bahwa pola makan tinggi asam lemak Omega-6 dapat meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko penurunan kognitif di kemudian hari.

Kemudian, Omega-6 juga penting untuk sistem kekebalan yang sehat. Asam lemak ini membantu mengatur produksi peradangan dalam tubuh dan dapat meningkatkan kemampuan tubuh melawan infeksi.

Ade Savitri selaku Marketing Director Upfield Indonesia menambahkan bahwa Omega-3 dan Omega-6 itu penting bagi anak. Jika keduanya diperoleh dalam asupan harian, akan memaksimalkan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

"Omega-3 dan Omega-6 itu penting untuk tumbuh kembang, terutama dalam hal kecerdasan," jelas Ade Savitri.

Sayangnya, ada beberapa asam lemak Omega 3 dan 6 yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh.

"Itu disebut asam lemak esensial dan penting buat si kecil mendapatkan makanan yang mengandung omega 3 dan 6 setiap harinya," jelas laman C&G Baby Club.

