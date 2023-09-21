Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Merawat Tali Pusat Bayi Agar Terhindar dari Infeksi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:20 WIB
Cara Merawat Tali Pusat Bayi Agar Terhindar dari Infeksi
Merawat bayi. (Foto: Pexels)
A
A
A

TALI pusat merupakan bagian alami dari tumbuh kembang bayi. Tali pusat yang menghubungkan bayi dan plasenta di dalam rahim, terbuat dari pembuluh darah dan jaringan ikat.

Setelah lahir, pemotongan tali pusat secara fisik dan simbolis akan memisahkan ibu dan bayinya. Kemudian, tunggul tali pusat mengering dan rontok sehingga lukanya sembuh.

 bayi

World Helath Organization (WHO) memperkirakan bahwa seperempat kematian neonatal (kematian sebelum bayi berumur satu bulan) di dunia disebabkan oleh infeksi 75% di antaranya terjadi pada minggu pertama kehidupan, dengan tali pusat sebagai pintu gerbangnya.

Dokter Spesialis Anak dr. Dini Safitri Zahara, Sp.A tali pusat merupakan tempat kolonisasi bakteri yang penting. Kemungkinan konsekuensi dari kolonisasi bakteri adalah infeksi tunggul tali pusat, risiko infeksi ini meningkat hingga tunggulnya terlepas.

 BACA JUGA:

“Tali pusat bayi akan mengering dan lepas saat bayi berusia satu hingga tiga minggu setelah kelahirannya,” ujar dr Dini seperti dikutip dari keterangan resmi Makuku yang diterima MNC Portal.

Lantas bagaimana sih perawatan tali pusat agar tidak gampang infeksi? Dokter Dini menjelaskan saat bayi lahir, tali pusat akan dipotong oleh tenaga kesehatan dan bagian ujungnya akan dibersikan menggunakan alkohol swab atau kassa dengan alkohol 70%.

Pada prinsipnya, penting mengupayakan tali pusat selalu dalam kondisi kering, tidak lembab, dan bersih.

“Jadi, Ibu tidak perlu membersihkannya dengan sabun atau cairan lainnya. Saat mandi, Ibu hanya perlu dibersihkan perlahan dengan air hangat, mengeringkannya dan dibiarkan terbuka tanpa ditutup dengan kassa atau apapun,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
