Akasia 365mc Body Aesthetics Center Resmi Beroperasi di Indonesia

KINI banyak orang yang sudah mulai peduli terhadap kecantikan kulit dan tubuh. Hal itu juga diikuti dengan menjamurnya klinik perawatan kulit dan wajah.

Salah satunya adalah Body Aesthetics Center pertama di Indonesia dengan nama Akasia 365mc Body Aesthetics Center yang berlokasi di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Akasia 365mc menjadi body aesthetics center pertama dan satu-satunya di Indonesia yang melayani penanganan berbagai kasus obesitas dan pembentukan tubuh.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan CEO Akasia 365mc dr. Gwendy Aniko, Sp.B.P.R.E., Subsp.M.O. (K) mengatakan Akasia 365mc memfasilitasi setiap individu yang tidak kunjung berhasil dalam menghilangkan timbunan lemak yang membandel, memperbaiki bentuk tubuh, dan mewujudkan tubuh idaman setiap orang.

“Akasia 365mc menyediakan teknologi tercanggih dan perawatan yang aman dan efektif untuk bentuk tubuh yang kurang ideal dengan mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence dari Microsoft,” ujar dr Gwendy dalam keterangan resmi yang MNC Portal terima pada Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, CEO & Founder 365mc dr. Namchul Kim mengatakan pihaknya sangat senang dapat membuka klinik pertama di Indonesia dan bermitra dengan Mayapada Group.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat membuka peluang-peluang baru bagi 365mc dan dapat menawarkan standar yang tinggi dalam melakukan perawatan obesitas dan pembentukan tubuh dengan aman di Indonesia,” ujarnya.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan dr. Fiktorius Kuludong MM menambahkan denfan mengedepankan layanan berstandar internasional, pihaknya yakin dengan hadirnya Akasia 365mc Body Aesthetics Center dapat menjadi nilai tambah bagi Mayapada Hospital Jakarta Selatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien.

“Melihat standar kualitas penanganan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki Akasia 365mc, kami harap masyarakat menyambut baik kehadiran Body Aesthetics Center ini di Jakarta, khususnya di Mayapada Hospital Jakarta Selatan,” tutupnya.