Mengenal Teknik LAMS yang Menjadi Andalan di Akasia 365mc Body Aesthetics Center

SAAT membahas soal bentuk tubuh, tentunya menjadi perhatian banyak orang, khususnya wanita. Tak heran bila mereka berusaha ingin memiliki tubuh ideal dengan konsumsi makan makanan sehat dan juga berolahraga.

Namun itu saja ternyata tak cukup, harus juga diimbangi dengan perawatan tubuh. Bagi kamu yang ingin memiliki tubuh ideal, Akasia 365mc Body Aesthetics Center menawarkan layanan untuk menghilangkan atau melarutkan lemak melalui teknologi terbaru dengan menggunakan teknik hisap yaitu Local Anesthetic Minimal-Invasive Technique (LAMS) yang dilakukan tanpa sayatan.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dr. Gwendy Aniko, Sp.B.P.R.E., Subsp.M.O. (K) mengatakan Local Anesthetic Minimal-Invasive Technique (LAMS) dilengkapi dengan perawatan After-care setelah setiap tindakan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan tubuh.

“Nantinya pasien yang akan mendapatkan terapi Radio Frekuensi (RF), Meso Therapy, HIFU Therapy dan Cryolipolysis untuk mendukung pembentukan dan pengencangan area tubuh serta kulit,” ujarnya dalam keterangan resmi yang MNC Portal terima pada Kamis (21/9/2023).

Selain itu, Akasia 365mc juga menyediakan prosedur Fat Transfer (cangkok lemak) dan Re-liposuction untuk menangani masalah pascaoperasi termasuk ketidakseimbangan garis dan under-correction.

Sebagai CEO Akasia 365mc, dr Gwendy ingin memfasilitasi setiap individu yang tidak kunjung berhasil dalam menghilangkan timbunan lemak yang membandel, memperbaiki bentuk tubuh, dan mewujudkan tubuh idaman setiap orang.