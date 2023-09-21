Apakah Alergi Diturunkan dari Orangtua?

PENYAKIT alergi merupakan kondisi tubuh memberi respons dari dari sistem imun tubuh terhadap zat tertentu, yang disebut alergen. Ada beberapa faktor yang menyebabkan alergi mulai dari genetik, lingkungan, kekurangan vitamin D, hingga kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat.

Dari kasus alergi yang disebabkan dari genetik, banyak orang yang bertanya apakah anak dapat alergi dari orangtuanya?

Dokter Anak Konsultan Alergi Imunologi Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M. Kes, mengatakan, ketika ada orangtua yang mengalami alergi tidak akan 100 persen diturunkan ke anaknya.

“Jadi untuk menentukan anak ini punya risiko penyakit alergi di kemudian hari, ini berdasarkan adanya alergi dalam keluarga, ibu bapak atau saudara kandung,” ujar Prof Budi.

Lebih lanjut Prof Budi menjelaskan, kalau ada ibunya atau bapaknya alergi, maka anaknya kemungkinan alerginya 40 persen. Sedangkan apabila kedua orang tuanya alergi maka risikonya menjadi 60 persen. Sedangkan kalau ada saudara kandung yang punya alergi ini risikonya 30 persen.