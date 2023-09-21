5 Destinasi Pendakian Terbaik di Sekitar Kathmandu Nepal, Pemandangannya Spektakuler!

Balthali, salah satu destinasi pendakian terbaik di sekitar Kathmandu, Nepal. (Foto: Hike for Nepal/Kathmandupost.com)

NEPAL adalah surga bagi para penjelajah, khususnya pencinta perjalanan panjang dan mendaki gunung.

Meskipun trekking kegiatan wisata paling populer di negara beribu kota Kathmandu ini, namun itu bukanlah satu-satunya cara untuk menjelajahi pesona alamnya yang luar biasa.

Mendaki gunung dapat menjadi alternatif yang baik bagi Anda yang menganggap trekking itu menakutkan.

Para pelaku wisata telah meluncurkan Hike for Nepal atau Mendaki ke Nepal untuk menghidupkan pariwisata pendakian.

Ada beberapa destinasi pendakian gunung terbaik di sekitar Kathmandu yang mereka rekomendasi. Apa saja?

Melansir dari The Kathmandu Post, berikut 5 destinasi pendakian di sekitar Kathmandu yang bisa dijelajahi.

1. Jagadol-Tarebhir

Jagadol-Tarebhir adalah pendakian yang relatif singkat dan cocok untuk pendaki pemula. Siapapun yang baru saja mulai mendaki dan ingin mengambil rute yang mudah, Anda dapat memilih pendakian Jagadol-Tarebhir.

Jagadol-Tarebhir Hike (Hike for Nepal/Kathmandupost.com)

Pendakian dimulai di Krishna Mandir, Jagadol, Gokarneshwar. Anda mendaki jalan kecil di depan Krishna Mandir menuju Tarebhir yang terletak di dekat Taman Nasional Shivapuri di Gokarneshwar, sebelah utara Kathmandu.

Karena itu, jalur ini adalah rute yang mulus hingga ke puncak bukit.

BACA JUGA:

2. Balthali

Balthali juga salah satu rute yang cocok untuk pemula. Di mana, Anda dapat mendaki turun dari Khopasi, melewati Sanagaun dan Nyaupane Gaun setelah berkendara ke Khopasi melalui Panauti sejauh 32 km, dalam waktu 1 jam 15 menit.

Selain itu, selama perjalanan Anda akan melewati kuil Ladkeshor dan melihat pemandangan spektakuler seperti kebudayaan, anugerah alam, kuil, biara, dan keajaiban alam lainnya.

Terdapat juga bukit tinggi dan pemandangan gunung, sawah yang ditanami padi, dan sebagainya. Setelah sampai di Balthali, Anda dapat bersantai di tanah datar, menyantap makanan ringan lokal sambil menikmati keindahan desa.

Rute Pendakian Balthali di Nepal (Pinterest.com)

3. Budhanilkantha-Bagdwar

Pendakian ini akan membawa Anda menyusuri rute Budhanilkantha Shivapuri Bagdwar. Jalur ini dianggap sulit, karena memiliki tanjakan dan turunan serta jalur yang seperti tangga.

BACA JUGA:

Tim Hike for Nepal tidak merekomendasikan rute ini kepada siapa pun yang baru mengenal olahraga pendakian. Selain itu, jika Anda memiliki masalah pada kaki atau pergelangan kaki, Anda juga harus menghindari jalur ini dengan cara apa pun.

Namun, jika Anda terbiasa mendaki gunung dengan trek yang cukup sulit, jangan khawatir karena para pendaki akan merasakan sensasi berjalan melewati hutan sambil menikmati pemandangan spektakuler yang tidak ada duanya.