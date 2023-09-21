Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Warga Suku Dayak Harus Bertato?

Prisca Arianto , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:01 WIB
Kenapa Warga Suku Dayak Harus Bertato?
Panglima Jilah Dayak dengan badan penuh tato. (Foto: Wikipedia/Yohanes Bambang)
A
A
A

KENAPA orang suku Dayak banyak yang bertato? Pertanyaan ini mungkin terlintas di benak sebagian traveler karena melihat banyak masyarakat dari etnis Dayak memiliki tato di tubuhnya.

Masyarakat Dayak di Kalimantan memang sangat menjaga ada dan budaya warisan leluhurnya. Salah satunya adalah tradisi mentato tubuh.

Ya, tato bagi masyarakat Dayak bukan sekadar buat gaya-gayaan. Tapi lebih dari itu, tato merupakan bagian dari identitas dan simbol kekuatan, kedewasaan, hingga spritual.

 BACA JUGA:

Menurut riwayat, masyarakat Dayak sudah mengenal tato sejak Sebelum Masehi.

Dalam jurnal "Pemaknaan dan Konsekuensi Budaya Tato pada Suku Dayak" dari Universitas Surabaya disebutkan bahwa masyarakat Dayak menganggap tato sebagai warisan dan aspek ritual yang suci.

 Ilustrasi

Tato bunga terong suku Dayak

Tradisi tato diwariskan turun-temurun hingga kini. Tato pada suku Dayak disebut "tutang". Tato bagi suku Dayak tidak hanya sekadar lukis tubuh saja, tapi juga bagian dari identitas status sosial bahkan alat komunikasi nonverbal.

 BACA JUGA:

Melalui tato di tubuhnya, masyarakat suku Dayak juga bisa menceritakan pengalaman hidupnya. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa tato warna hitam akan berubah menjadi penerangan jalan menuju keabadian, tepat setelah mereka meninggal.

Motif tato yang biasa digunakan masyarakat Dayak, adalah Burung Enggang. Burung Enggang adalah burung endemik dari Kalimantan yang memang dikeramatkan.

