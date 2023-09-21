5 Event Seru di Jakarta yang Berlangsung hingga Bulan Depan, Catat Tanggalnya!

BERBAGAI event menarik berlangsung di Jakarta dalam pekan ini bulan selanjutnya. Tentu saja kegiatan ini bisa dikunjungi untuk mengisi liburan atau waktu luang. Rasakan keseruannya.

Event-event tersebut beragam jenis, ada yang unik hingga yang memacu adrenalin dapat dicoba. Bisa dicoba dengan keluarga atau orang terdekat.

Berikut 5 event seru di Jakarta yang berlangsung dari September hingga bulan berikutnya.

BACA JUGA:

1. Hutan Hijau by Imersifku

Acara ini dimulai sejak 16 September hingga 19 November 2023 mendatang yang berlangsung sekitar 2 bulan, yang diselenggarakan di Mall of Indonesia, Jakarta Utara.

Event ini akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan kehidupan alam. Di sana terdapat 3 spot yang dapat dikunjungi seperti Ruang Dongeng, Ruang Imersif, dan Ruang Interaktif. Untuk harga tiket masuk akan dibanderol sekitar Rp85.000 untuk weekdays, dan Rp110.000 untuk weekend.

2. Immersive Room Petualangan Sherina 2

Event ini merupakan salah satu bentuk kerinduan sebelum ditayangkannya film bioskop tersebut pada 28 September mendatang yang diperankan oleh aktor Derby Romero, Sherina Munaf, dan masih banyak lagi.

BACA JUGA:

Event ini sudah berlangsung dari 15 September dan akan berakhir pada 1 Oktober 2023 besok yang berlokasi di Atrium Astha District 8 Jakarta. Di sini, para pengunjung akan disambut dalam sebuah imersif yang di design dengan suasana hutan yang ikonik.

3. KinoFest: Festival Film Jerman

Bagi, Anda yang menyukai film, dokumenter dan lainnya, September ini KinoFest menghadirkan festival penayangan film Jerman di beberapa wilayah Asia Tenggara salah satunya di Indonesia.

Acara ini akan berlangsung selama seminggu dari 21–27 September 2023 di Goethe Haus Jakarta yang dapat dinikmati tanpa dipungut biaya apapun.

Salah satu film yang ditayangkan berjudul Roter Himmel yang disutradarai oleh Christian Petzold.