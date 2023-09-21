Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan ke Korsel, Turis Asing Bakal Dikasih Nama Korea di Bandara Incheon

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:00 WIB
Liburan ke Korsel, Turis Asing Bakal Dikasih Nama Korea di Bandara Incheon
Bandara Incheon di Korea Selatan. (Foto: Koreatimes.co.kr)
KEMENTERIAN Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan mempersembahkan nama-nama Korea bagi wisatawan asing melalui promosi 'My K-Name atau "apa nama Korea saya?" di Bandara Internasional Incheon.

Terdapat 500 kartu transportasi yang akan ditulis dengan naman-nama dalam bahasa Korea murni, dan dibagikan kepada wisatawan asing mulai 23-24 September 2023.

Dalam kartu ini juga memuat informasi berbagai destinasi wisata domestik, seperti Blue House dan Hiker Ground serta rasakan pengalaman pesona keindahan budaya Korea Selatan.

Setiap turis asing bisa mendapatkan kartu teansportasi gratis dengan cara menjawab kuesioner tentang destinasi wisata mereka.

Kartu K-Name Korea untuk turis (Instagram @hipkr_)

'Preferensi K-Tourism' bisa didapatkan secara cuma-cuma dari kios yang ada di lobi pusat transportasi Bandara Internasional Incheon.

Acara tersebut diadakan dalam rangka program Visit Korea Selatan 2023-2024 serta mempromosikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Negeri Kpop tentang Pekan Hangul 2023 yang akan berlangsung pada 4-10 Oktober 2023.

Sebelumnya dalam acara tahunan ini juga menampilkan banyak acara kebudayaan mengusung tema yang berbeda-beda setiap tahunnya.

