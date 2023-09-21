Ajaib! Pria Ini Lebih 60 Tahun Tidak Pernah Tidur, Kok Bisa?

Thai Ngoc, pria asal Vietnam lebih 60 tahun tak pernah tidur (Foto: Anandabazar)

MANUSIA tidur waktu rata-rata yang diperlukan oleh tubuh ialah 6-8 jam per hari. Bila waktu istirahat kurang atau lebih dari waktu rata-rata tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tubuh.

Namun, ternyata ada manusia yang tidak pernah tidur dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun.

Melansir News18, pria bernama Thai Ngoc asal Vietnam ini mengklaim dirinya tidak pernah tidur selama lebih 60 tahun terakhir.

Awalnya, pria berusia 80 tahun tersebut mengalami demam saat kecil. Sejak itu, dia tidak pernah bisa tidur lagi.

(Foto: Telegraph India)

Hal unik tersebut menjadikannya seperti manusia super. Namun Ngoc mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga ingin tidur nyenyak seperti orang lain. Demam yang dialaminya pada 1962 telah merenggut tidurnya selamanya.

Menurut laporan, baik keluarga, teman, maupun tetangganya tidak pernah melihat Ngoc tidur. Banyak orang yang mencoba melakukan tes terhadap kondisi Ngoc, namun tidak ada yang bisa memecahkannya.

Ajaibnya, kondisi tersebut sama sekali tidak memengaruhi kesehatan Ngoc. Ia mengaku tetap menjaga kondisinya dengan mengikuti pola makan yang baik, minum teh hijau, dan anggur.