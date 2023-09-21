Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ajaib! Pria Ini Lebih 60 Tahun Tidak Pernah Tidur, Kok Bisa?

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |04:03 WIB
Ajaib! Pria Ini Lebih 60 Tahun Tidak Pernah Tidur, Kok Bisa?
Thai Ngoc, pria asal Vietnam lebih 60 tahun tak pernah tidur (Foto: Anandabazar)
A
A
A

MANUSIA tidur waktu rata-rata yang diperlukan oleh tubuh ialah 6-8 jam per hari. Bila waktu istirahat kurang atau lebih dari waktu rata-rata tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tubuh.

Namun, ternyata ada manusia yang tidak pernah tidur dalam kurun waktu lebih dari 60 tahun.

Melansir News18, pria bernama Thai Ngoc asal Vietnam ini mengklaim dirinya tidak pernah tidur selama lebih 60 tahun terakhir.

Awalnya, pria berusia 80 tahun tersebut mengalami demam saat kecil. Sejak itu, dia tidak pernah bisa tidur lagi.

Thai Ngoc

(Foto: Telegraph India)

Hal unik tersebut menjadikannya seperti manusia super. Namun Ngoc mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga ingin tidur nyenyak seperti orang lain. Demam yang dialaminya pada 1962 telah merenggut tidurnya selamanya.

Menurut laporan, baik keluarga, teman, maupun tetangganya tidak pernah melihat Ngoc tidur. Banyak orang yang mencoba melakukan tes terhadap kondisi Ngoc, namun tidak ada yang bisa memecahkannya.

Ajaibnya, kondisi tersebut sama sekali tidak memengaruhi kesehatan Ngoc. Ia mengaku tetap menjaga kondisinya dengan mengikuti pola makan yang baik, minum teh hijau, dan anggur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
vietnam insomnia Thai Ngoc Unik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3071078/tak_sengaja_kabur_dari_kandang_kambing_ini_malah_dapat_medali_maraton-PYkT_large.jpg
Tak Sengaja Kabur dari Kandang, Kambing Ini Malah Dapat Medali Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/406/2974410/sewa-kost-mahal-mahasiswa-ini-pilih-ke-kampus-naik-pesawat-2-kali-sepekan-Wz5PNSfgAz.jpeg
Sewa Kost Mahal, Mahasiswa Ini Pilih ke Kampus Naik Pesawat 2 Kali Sepekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973337/santuy-banget-gadis-cilik-ini-terbiasa-tidur-dengan-ular-piton-Pxq7V1HTzh.JPG
Santuy Banget, Gadis Cilik Ini Terbiasa Tidur dengan Ular Piton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/406/2972721/kisah-mansa-musa-raja-muslim-terkaya-sepanjang-masa-yang-sedekahnya-picu-inflasi-gJd3IVxwUw.JPG
Kisah Mansa Musa, Raja Muslim Terkaya Sepanjang Masa yang Sedekahnya Picu Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/406/2970497/uniknya-tps-bertema-valentine-di-tangerang-warna-serba-pink-menyegarkan-mata-Ry2jd0CKGb.JPG
Uniknya TPS Bertema Valentine di Tangerang, Warna Serba Pink Menyegarkan Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/301/2967208/yuk-kepoin-cucamelon-buah-imut-yang-kulitnya-mirip-semangka-isi-seperti-mentimun-oUtPSoNzHd.JPG
Yuk Kepoin Cucamelon, Buah Imut yang Kulitnya Mirip Semangka Isi seperti Mentimun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement