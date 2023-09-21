Kawasan Wisata Bromo Kembali Dibuka, Begini Cara Pesan Tiketnya

TAMAN Nasional Bromo Tengger Semeru kembali dibuka untuk wisatawan, pascakebakaran yang menghanguskan beberapa titik di kawasan wisata ini.

Hal ini tertuang dalam surat edaran yang juga disampaikan di media sosial, dalam surat pengumuman Nomor: PG. 10/T.8/BIDTEK/KSA/9/2023.

Bagi Anda yang sudah tak sabar ingin berkunjung ke Bromo, pemesanan tiket kunjungan kali ini harus dilakukan secara online. Berikut adalah cara memesan tiket ‘online’ yang perlu kamu ketahui sebelum berkunjung ke Bromo.

- Buka laman https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org untuk memesan tiket yang diinginkan. Gunakan browser google chrome untuk pendaftaran online.

- Pilih jadwal kunjungan, berupa tanggal berangkat dan tanggal pulang.

- Pilih jenis booking.

- Isi form, lengkapi biodata pastikan alamat email dan nomer hp benar. Konfirmasi pembayaran akan dikirimkan melalui email dan sms ketua kelompok.

- Cek kode booking, Setelah melakukan pendaftaran, cek kode booking melalui email atau halaman website booking online untuk mendapatkan Virtual Account.

- Pembayaran, pembayaran hanya dilakukan melalui Virtual Account dengan batas pembayaran selama 2 jam.