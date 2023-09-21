Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bertuliskan Kalimat Syahadat, Kenapa Arab Saudi Rayakan Hari Bendera?

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:02 WIB
Bertuliskan Kalimat Syahadat, Kenapa Arab Saudi Rayakan Hari Bendera?
Bendera Arab Saudi (Foto: Abouther)
A
A
A

ARAB Saudi memperingati Hari Bendera setiap tanggal 11 Maret. Penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud telah mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan bahwa tanggal 11 Maret setiap tahun sebagai hari istimewa untuk merayakan bendera nasional.

Bendera nasional Kerajaan Arab Saudi telah menjadi simbol kekuatan, kedaulatan, dan persatuan nasional sejak berdirinya negara Arab Saudi pada tahun 1727. Selama hampir 3 abad, bendera tersebut telah menjadi mercusuar, surga, spanduk, dan kesaksian negara. kampanye unifikasi yang telah dilakukan negara Saudi.

Sejarah bendera Arab Saudi berawal dari panji para Imam negara Saudi pertama, yang mendirikan negara dan menyatukan wilayahnya.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Spanduk tersebut berwarna hijau dengan tulisan “Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Utusan Allah” dan dikibarkan di atas tiang kayu.

Bendera tersebut mempertahankan spesifikasi ini di seluruh negara bagian Saudi pertama dan kedua. Dua pedang bersilangan ditambahkan ke bendera pada fase penting pada masa pemerintahan Raja Abdulaziz ketika ia memimpin kampanye untuk penyatuan negara, keamanan dan kesejahteraannya.

Menukil laman Arab News, Raja Salman telah memerintahkan agar acara nasional dirayakan pada hari itu, sekaligus menandai hari yang sama pendiri Arab Saudi Raja Abdul Aziz Al-Saud menyetujui bendera seperti yang kita kenal saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/406/3003152/pameran-wisata-arab-saudi-hadir-di-jakarta-yuk-berburu-paket-traveling-dan-ibadah-QYJYDD6lCl.JPG
Pameran Wisata Arab Saudi Hadir di Jakarta, Yuk Berburu Paket Traveling dan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/406/2979097/mengenal-abraj-al-bait-menara-paling-ikonik-di-kota-suci-makkah-kPlrAFCmcT.JPG
Mengenal Abraj Al-Bait, Menara Paling Ikonik di Kota Suci Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945795/viral-salju-turun-melimpah-di-arab-saudi-vibesnya-bak-eropa-netizen-pertanda-akhir-zaman-t741YiTWoG.JPG
Viral Salju Turun Melimpah di Arab Saudi Vibesnya bak Eropa, Netizen : Pertanda Akhir Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2941096/viral-ratusan-ular-berbisa-dan-kalajengking-bermunculan-di-kota-makkah-pertanda-apa-mOAVZzRFLw.JPG
Viral Ratusan Ular Berbisa dan Kalajengking Bermunculan di Kota Makkah, Pertanda Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/406/2940687/heboh-deretan-peristiwa-aneh-di-arab-saudi-air-bau-darah-hingga-minyak-mendidih-di-tengah-gurun-pasir-wxzPPtpgrX.JPG
Heboh Deretan Peristiwa Aneh di Arab Saudi, Air Bau Darah hingga Minyak Mendidih di Tengah Gurun Pasir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/406/2939706/gelar-pameran-di-maroko-kerajaan-arab-saudi-tampilkan-manuskrip-islam-langka-UBPsJsOlT1.jpg
Gelar Pameran di Maroko, Kerajaan Arab Saudi Tampilkan Manuskrip Islam Langka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement