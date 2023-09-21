Bertuliskan Kalimat Syahadat, Kenapa Arab Saudi Rayakan Hari Bendera?

ARAB Saudi memperingati Hari Bendera setiap tanggal 11 Maret. Penjaga dua masjid suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud telah mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan bahwa tanggal 11 Maret setiap tahun sebagai hari istimewa untuk merayakan bendera nasional.

Bendera nasional Kerajaan Arab Saudi telah menjadi simbol kekuatan, kedaulatan, dan persatuan nasional sejak berdirinya negara Arab Saudi pada tahun 1727. Selama hampir 3 abad, bendera tersebut telah menjadi mercusuar, surga, spanduk, dan kesaksian negara. kampanye unifikasi yang telah dilakukan negara Saudi.

Sejarah bendera Arab Saudi berawal dari panji para Imam negara Saudi pertama, yang mendirikan negara dan menyatukan wilayahnya.

Spanduk tersebut berwarna hijau dengan tulisan “Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Utusan Allah” dan dikibarkan di atas tiang kayu.

Bendera tersebut mempertahankan spesifikasi ini di seluruh negara bagian Saudi pertama dan kedua. Dua pedang bersilangan ditambahkan ke bendera pada fase penting pada masa pemerintahan Raja Abdulaziz ketika ia memimpin kampanye untuk penyatuan negara, keamanan dan kesejahteraannya.

Menukil laman Arab News, Raja Salman telah memerintahkan agar acara nasional dirayakan pada hari itu, sekaligus menandai hari yang sama pendiri Arab Saudi Raja Abdul Aziz Al-Saud menyetujui bendera seperti yang kita kenal saat ini.