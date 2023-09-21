Kafe Unik di Jaksel Ini Dilayani Oma, Sensasinya Seperti Bersama Nenek Sendiri!

KAWASAN Blok M, Jakarta Selatan sudah dikenal dengan surganya kuliner. Ada banyak pilihan yang bisa Anda cicipi satu persatu. Namun kali ini ada yang unik, di mana ada salah satu kafe dan resto yang meberdayakan lansia untuk bekerja serta melayani para tamunya. Uma Oma Cafe namanya.

Kafe ini viral di media sosial, yang mana wanita-wanita berusia senja ini masih semangat untuk bekerja. Melayani tamu dan membantu menyajikan hidangan kepada para pelanggan.

Nah, tim MNC Portal berkesempatan untuk mengunjungi langsung kafe dan ingin merasakan sensasi langsung ditemani oma-oma baik hati, dan menyambut kami dengan penuh kehangatan.

Kebetulan, saat datang ada dua oma yaitu bernama Oma Marsinah dan Oma Rustinah. Keduanya mengenakan seragam dari resto, terdiri dari topi warna gray, kemeja krem, manset hitam dan celemek hijau toska yang lengkap dengan name tag nama masing-masing.

"Oma senang bisa kerja di sini, ketemu sama cucu-cucu Oma," kata Oma Rustinah kepada MNC Portal, Kamis (21/9/2023).

Perlu diketahui juga, pekerja di kafe ini tidak hanya oma-oma saja, lho. Tapi terdapat pula sejumlah anak-anak muda yang siap membantu oma melayani para pelanggan.

1. Nuansa Kafe

Kafe Uma Oma ini bergaya estetik. Perpaduan cat warna hijau toska hingga tembok-tembok bernuansa bangunan tua, menjadikan tempat ini terasa cukup nyaman dan seperti sedang berada di rumah sendiri.

Terdiri dari lantai tiga lantai. Jika Anda duduk di lantai satu, maka akan melihat langsung dapur Uma Oma yang tengah menyiapkan makanan yang di pesan. Sementara di lantai dua dan tiga disediakan bangku bergaya vintage lengkap dengan mejanya.

2. Tugas Oma

Saat kali pertama masuk, pintu akan dibuka oleh salah satu oma yang menyapa pelanggan, ditambah senyuman di wajah keriputnya serta penuh kehangatan. Lalu sapaan yang diungkapkan kalimat; "Selamat datang cucu oma. Silakan menikmati. Cucu oma sudah pesan makanan?".

Bahkan oma akan mengantarkan Anda ke meja kasir untuk memesan menu makanan dan minuman.

Selain itu, oma juga membantu menyajikan hidangan yang telah dipesan. Jika sudah selesai makan, mereka akan langsung membersihkannya dengan hati-hati.

Jika lelah, sesekali oma duduk di bangku. Menemani para tamu sembari mengobrol, agar rasa capeknya hilang dan berbagi pengalaman kepada pelanggan yang disapanya sebagai 'cucu oma'.

3. Menu yang Tersedia

Menu yang tersedia di kafe ini mengusung konsep hidangan ala rumahan. Antara lain empal gentong oma, nasi cumi hitam oma, nasi pedas Bali, ayam goreng sambel cobek oma, nasi lidah Melawai hingga nasi Tegal.

Sementara untuk minumannya ada teh manis hangat dan dingin, teh tawar,jeruk medan, asam jawa oma hingga aneka varian kopi.