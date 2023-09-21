Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Makanan Bantu Melindungi Kulit dari Efek Paparan Sinar Matahari

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:30 WIB
5 Makanan Bantu Melindungi Kulit dari Efek Paparan Sinar Matahari
Makanan bantu melindungi kulit, (Foto: Master1305/Freepik)
A
A
A

SINAR matahari sejatinya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti merangsang pembentukan vitamin D, bantu menjaga kesehatan mental, membantu pengobatan lupus vulgaris, dan masih banyak lainnya.

Namun, terpapar sinar matahari berlebihan bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Maka dari itu, setiap hari disarankan untuk menggunakan sunscreen guna melindungi kulit dari sinar matahari.

Selain menggunakan produk sunscreen, ternyata paparan sinar matahari pada kulit juga bisa ditangkal melalui asupan makanan yang dimakan loh! Ya, nyatanya ada beberapa makanan dengan kandungan nutrisi tertentu yang bisa membantu melindungi kulit dari dampak negatif paparan sinar matahari. Dilansir dari Healthline, Kamis (21/9/2023) berikut paparan lima daftarnya.

1. Blueberry : Buah mungil satu ini sarat akan antioksidan, yang berguna untuk melawan radikal bebas yang mampu merusak kulit akibat paparan sinar matahari dan stres. Selain itu juga hadir sebagai buah tinggi akan vitamin C, makanya bisa membantu mencegah kerutan akibat seharian berada di luar ruangan dan terkena sinar matahari.

 BACA JUGA:

2. Semangka: Tinggi akan likopen, yang bisa menyerap radiasi UVA dan UVB. Rutin mengonsumsi semangka yang berair setiap hari, likopen bisa berfungsi sebagai tabir surya alami dari dalam.

Namun, patut diperhatikan para peneliti mencatat bahwa semangka bukan bertindak tunggal untuk melindungi kulit dari bintik hitam dan kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Intinya, perlindungan dari luar dengan memakai sunscreen dengan kandungan SPF juga sangat penting.

Halaman:
1 2
      
