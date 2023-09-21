Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Makan Ikan Mentah

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:30 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Makan Ikan Mentah
Alasan kenapa orang Jepang suka makan ikan mentah, (Foto: KamranAydinov/Freepik)
A
A
A

ORANG Jepang diketahui gemar makan hidangan ikan  mentah yang segar seperti sushi dan sashimi. Sushi atau sashimi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang telah dikenal di seluruh belahan dunia, dan menjadi favorit dari banyak orang.

Makanan satu ini merupakan hidangan yang berisi potongan ikan atau hewan laut segar dan disajikan mentah. Biasanya, sushi atau sashimi sangat sedap disantap dengan paduan wasabi dan kecap asin.

Seiring kepopuleran hidangan sushi dan sashimi, mungkin sebagian orang penasaran sebenarnya kenapa orang Jepang suka makan ikan mentah, di mana kebiasan ini sangat berbeda dengan makanan-makanan kebanyakan negara. Lantas, mengapa orang Jepang menyukai makanan tersebut?

Dilansir dari Times of India, Kamis (21/9/2023) alasan pertama terkait dengan kebudayaan dan kepercayaan, orang Jepang memiliki kebudayaan dan kepercayaan tersendiri terhadap makanan yang mereka konsumsi. Menurut budaya kuliner Jepang, sebagian besar makanan lezat disiapkan dengan bahan-bahan segar, begitu pula daging dan ikan.

Orang Jepang dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa untuk menyajikan ikan dan daging sebagai hidangan, sesegera mungkin setelah mereka menangkap dan memotongnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, makanan Jepang yang dihidangkan secara mentah biasanya dibuat dengan menambahkan rempah-rempah, seperti kecap asin dan wasabi, yang memiliki sifat antibakteri sehingga membantu mencegah keracunan. Dengan bumbu-bumbu yang kuat ini, makanan mentah di Jepang tetap layak bahkan sehat untuk dikonsumsi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/298/3173305/hiu-CwQp_large.jpg
Kenapa Ikan Hiu Mengandung Merkuri yang Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/298/3123248/gak_harus_salmon_ini_manfaat_konsumsi_ikan_lokal_untuk_anak-tyRB_large.jpg
Gak Harus Salmon, Ini Manfaat Konsumsi Ikan Lokal untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028437/naufal-jLSd_large.jpg
Makanan Pinggir Jalan Favorit Naufal Hafidz, Anak Teknik Sipil ITB yang Viral Punya IPK 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980326/viral-ibu-dan-anak-keracunan-ikan-buntal-hingga-meninggal-dunia-ini-fakta-ikan-nyonya-puff-jF20WJvvs2.jpg
Viral Ibu dan Anak Keracunan Ikan Buntal hingga Meninggal Dunia, Ini Fakta Ikan Nyonya Puff
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/298/2959206/7-jenis-ikan-baik-yang-membantu-mencerdaskan-otak-anak-jHXu7J6L8O.JPG
7 Jenis Ikan Baik yang Membantu Mencerdaskan Otak Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911533/6-kuliner-nikmat-berbahan-dasar-ikan-khas-nusantara-bikin-lidah-berdansa-qAjQxgwKmc.jpg
6 Kuliner Nikmat Berbahan Dasar Ikan Khas Nusantara, Bikin Lidah Berdansa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement