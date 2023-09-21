Ternyata Ini Alasan Kenapa Orang Jepang Suka Makan Ikan Mentah

ORANG Jepang diketahui gemar makan hidangan ikan mentah yang segar seperti sushi dan sashimi. Sushi atau sashimi merupakan salah satu makanan khas Jepang yang telah dikenal di seluruh belahan dunia, dan menjadi favorit dari banyak orang.

Makanan satu ini merupakan hidangan yang berisi potongan ikan atau hewan laut segar dan disajikan mentah. Biasanya, sushi atau sashimi sangat sedap disantap dengan paduan wasabi dan kecap asin.

Seiring kepopuleran hidangan sushi dan sashimi, mungkin sebagian orang penasaran sebenarnya kenapa orang Jepang suka makan ikan mentah, di mana kebiasan ini sangat berbeda dengan makanan-makanan kebanyakan negara. Lantas, mengapa orang Jepang menyukai makanan tersebut?

Dilansir dari Times of India, Kamis (21/9/2023) alasan pertama terkait dengan kebudayaan dan kepercayaan, orang Jepang memiliki kebudayaan dan kepercayaan tersendiri terhadap makanan yang mereka konsumsi. Menurut budaya kuliner Jepang, sebagian besar makanan lezat disiapkan dengan bahan-bahan segar, begitu pula daging dan ikan.

Orang Jepang dalam kehidupan sehari-harinya terbiasa untuk menyajikan ikan dan daging sebagai hidangan, sesegera mungkin setelah mereka menangkap dan memotongnya.

Selain itu, makanan Jepang yang dihidangkan secara mentah biasanya dibuat dengan menambahkan rempah-rempah, seperti kecap asin dan wasabi, yang memiliki sifat antibakteri sehingga membantu mencegah keracunan. Dengan bumbu-bumbu yang kuat ini, makanan mentah di Jepang tetap layak bahkan sehat untuk dikonsumsi.

