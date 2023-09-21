Resep Popcorn Semangka yang Viral, Ternyata Mudah Loh

BARU-BARU ini viral di Twitter video seseorang yang membuat popcorn menggunakan semangka. Video yang diunggah oleh akun Twitter @thebestfigen ini telah ditonton sebanyak 2,9 juta kali dan disukai oleh 27 ribu pengguna.

Hal ini menunjukkan ketertarikan ysng besar dari banyak orang. Bagaimana tidak? Hidangan ini memang sangat unik. Rasa manis yang ada dalam buah semangka nantinya akan melebuh jadi satu dalam butir-butir jagung popcorn.

Tidak hanya itu, jagung popcorn pun akan terlihat cantik dengan warna merahnya yang alami. Hal ini tentu membuat popcorn semangka menjadi salah satu camilan sehat yang bisa kamu coba.

Selain itu, mengutip dari Healthline, semangka merupakan buah yang mengandung vitamin C, vitamin B5, vitamin A, kalium, dan mineral. Semua kandungan ini pun sangat baik untuk tubuh. Jika kamu ingin membuat camilan popcorn sendiri di rumah, simak bahan dan cara pembuatan yang telah dikutip dari Twitter @thebestfigen.

Bahan: