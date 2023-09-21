4 Ciri Roti Sehat yang Baik untuk Tubuh, Jangan Salah Pilih

ROTI menjadi salah satu asupan makanan bernutrisi yang sering dijadikan hidangan makan pagi atau sarapan. Selain itu, roti juga kerap digunakan untuk mengganjal perut kala tidak sempat untuk mengonsumsi makanan berat.

Namun, penting sekali untuk memerhatikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti sebelum mengonsumsinya secara rutin. Pilihlah roti sehat yang terbaik untuk tubuh.

Hal tersebut sangat penting agar nutrisi dalam roti benar-benar memberikan manfaat untuk tubuh. Jangan sampai roti yang kita konsumsi secara rutin justru membuat tubuh menjadi sakit. Untuk itu, sebelum memberi roti ada baiknya membaca komposisi yang tertera pada kemasan.

Kemudian, perhatikan ciri-ciri roti sehat terbaik yang telah dikutip dari Real Simple berikut ini, Jumat (22/9/2023).

1. Terbuat dari 100 persen biji-bijian

“Sekilas, tanda dari roti yang sehat adalah pada kemasannya tertulis '100 persen gandum utuh', atau terdapat cap Yellow Whole Grains yang menunjukkan bahwa roti tersebut mengandung 100 persen biji-bijian utuh. Ini menguntungkan karena biji-bijian mengandung nutrisi penting seperti vitamin B dan serat," kata Caitlin Carr, MS, RD, ahli diet terdaftar yang berbasis di Portland.

Biji-bijian menawarkan lemak tak jenuh untuk tubuh, seperti protein, seng, kalsium, zat besi, mangan, fosfor, selenium, vitamin E, dan senyawa tanaman. Kandungan ini bekerja sama untuk mendukung kesehatan tulang, kekebalan tubuh , dan masih banyak lainnya.

Faktanya, mengonsumsi biji-bijian untuk juga dikaitkan dengan rendahnya risiko kanker, jantung, dan diabetes tipe 2. Untuk itu, penting sekali mengonsumsi roti yang terbuat dari biji-bijian.

2. Komposisi bahannya pendek atau sedikit

Jenis roti yang paling sehat biasanya dibuat dengan bahan-bahan yang relatif sedikit dan mudah dikenali. Banyak roti yang kurang bergizi, terutama roti yang umur simpannya terlalu lama karena mengandung banyak bahan tambahan dan pengawet .

Salah satu mengenali roti yang ingin kamu beli aman atau tidak, cobalah dengan membaca komposisinya. Jika dianggap sulit untuk dibaca, kemungkinan besar itu bahan-bahan yang berbahaya.