HOME WOMEN FOOD

Segudang Manfaat Kuning Telur bagi Kesehatan, Salah Satunya Mampu Tingkatkan Kekebalan Tubuh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |06:30 WIB
Segudang Manfaat Kuning Telur bagi Kesehatan, Salah Satunya Mampu Tingkatkan Kekebalan Tubuh
Manfaat kuning telur bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
MENGONSUMSI putih telur dan kuning telur mengandung keseimbangan protein, lemak, dan kalori yang tepat. Kombinasi ini memungkinkan kebanyakan orang merasa lebih kenyang setelah makan telur.

Namun, penelitian pada 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar nutrisi dalam telur ada di kuning telurnya. Namun, proteinnya merata ke seluruh telur. Ulasan tersebut menyoroti beberapa manfaat nutrisi dan protein dalam kuning telur.

Lantas apa saja manfaat kuning telur bagi kesehatan? Merangkum dari Medical News Today, Jumat (22/9/2023), berikut ulasannya.

1. Risiko gangguan pencernaan yang lebih rendah

Manfaat ini disebabkan oleh protein kuning telur, seperti fosvitin, yang dapat mengurangi jumlah senyawa dalam tubuh yang menyebabkan peradangan.

Telur

2. Peningkatan sistem kekebalan tubuh

Senyawa yang disebut glikopeptida tersulfasi terdapat dalam membran kuning telur. Ini dapat merangsang produksi makrofag, yaitu sel dalam sistem kekebalan yang melindungi tubuh terhadap penyakit dan infeksi.

3. Menurunkan tekanan darah

Tinjauan tersebut mencatat bahwa kuning telur mengandung beberapa senyawa yang disebut peptida yang menurut penelitian dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan pada tikus. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular.

