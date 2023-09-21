Ladies, Ini 4 Ide OOTD Nonton Konser Super Chic dan Kece

Ide OOTD nonton konser berikut ini bisa bikin penampilanmu terlihat makin chic dan kece. Tentunya, sesuaikan dengan tema konser yang akan ditonton.

Untuk mendapatkan looks yang sesuai tema konser, ada beberapa hal yang mesti kamu lakukan. Paling penting adalah pemilihan busana, baik atasan maupun bawahan.

Meskipun banyak gaya mencolok yang bisa kamu kenakan saat nonton konser, misalnya dengan menggunakan furry jaket atau pakaian yang mengkilap, kamu masih tetap bisa tampil stand out. Caranya, dengan memilih atasan berikut ini:

Ide OOTD Nonton Konser

Figure Asymmetrical Neck Rib Tank Top