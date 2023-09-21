Aziz Hedra Andalkan Oversized Outfit untuk OOTD

ABDUL Aziz Hedra dikenal sebagai penulis lagu dan penyanyi yang mengawali karirnya sebagai penyanyi yang kerap mengcover lagu di media sosial. Dia sudah mengeluarkan single pertamanya yang berjudul 'Somebody's Pleasure' sukses digemari oleh masyarakat bahkan ditampilkan di Amerika pada New York Times Square.

Kini, pria kelahiran 20 Juni 2000 itu kembali merilis single keduanya yang berjudul 'No More You and I' pada tanggal 23 Juni lalu. Ia menciptakan lagu ini sendiri dengan genre RnB. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sudah capek dengan hubungan yang tidak sehat lagi atau toxic relationship.

Selain kemampuannya dalam dunia tarik suara, ia juga kerap tampil kece dan modis loh. Lantas fashion seperti apakah yang disukai oleh Aziz Hedra?. Yuk simak artikel berikut ini.

Fashion Style Aziz Hedra memang kerap kali menarik perhatian. Pasalnya ia sering kali tampil kece seperti yang terlihat pada postingan Instagram pribadinya. Ternyata, Aziz memiliki kiblat fashion tersendiri.