Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Aziz Hedra Andalkan Oversized Outfit untuk OOTD

Firza Alifia Rahma , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:03 WIB
Aziz Hedra Andalkan Oversized Outfit untuk OOTD
Aziz Hendra. (Foto: Instagram)
A
A
A

ABDUL Aziz Hedra dikenal sebagai penulis lagu dan penyanyi yang mengawali karirnya sebagai penyanyi yang kerap mengcover lagu di media sosial. Dia sudah mengeluarkan single pertamanya yang berjudul 'Somebody's Pleasure' sukses digemari oleh masyarakat bahkan ditampilkan di Amerika pada New York Times Square.

Kini, pria kelahiran 20 Juni 2000 itu kembali merilis single keduanya yang berjudul 'No More You and I' pada tanggal 23 Juni lalu. Ia menciptakan lagu ini sendiri dengan genre RnB. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sudah capek dengan hubungan yang tidak sehat lagi atau toxic relationship.

Selain kemampuannya dalam dunia tarik suara, ia juga kerap tampil kece dan modis loh. Lantas fashion seperti apakah yang disukai oleh Aziz Hedra?. Yuk simak artikel berikut ini.

Aziz Hendra

Fashion Style Aziz Hedra memang kerap kali menarik perhatian. Pasalnya ia sering kali tampil kece seperti yang terlihat pada postingan Instagram pribadinya. Ternyata, Aziz memiliki kiblat fashion tersendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gaya Artis Aziz Hedra OOTD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/194/3167998/sahroni-yPZh_large.jpg
3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158108/erica-eG72_large.jpg
Inspirasi OOTD ala Erika Carlina yang Stylish dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/194/3156565/dwihanda-ghcN_large.jpg
OOTD Hijab Anti Ribet, Celana Kargo Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/612/3128390/5_spot_foto_ootd_baju_lebaran_di_jakarta_dijamin_estetik-cxgi_large.jpg
5 Spot Foto OOTD Baju Lebaran di Jakarta, Dijamin Estetik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/194/3126802/ootd_lebaran_ala_sza_bisa_jadi_referensi_untuk_silaturahmi-d3ip_large.jpg
OOTD Lebaran ala SZA, Bisa Jadi Referensi untuk Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/194/3123189/5_gaya_outfit_hijab_ala_selebritis_indonesia_cocok_untuk_bukber_ramadhan-FiWc_large.jpg
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritis Indonesia, Cocok untuk Bukber Ramadhan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement