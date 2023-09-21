Advertisement
HOME WOMEN FASHION

8 Potret Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:30 WIB
8 Potret Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN
Potret ganteng Tavan Dutton Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN, (Foto: Instagram @tavankkd)
POTRET Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN, menarik untuk dibahas. Maka dari itu, bisa Anda simak paparannya lewat artikel berikut ini.

Tavan Dutton adalah adik ipar dari penyanyi sekaligus aktris Maudy Ayunda, Tavan Dutton menikahi adik Maudy yang bernama Amanda Khairunnisa pada September 2022. Tavan Dutton merupakan pria kelahiran Australia yang merupakan keturunan Inggris.

Kini, Tavan Dutton menjadi sorotan media dan netizen lantaran ia menjadi manajer pengembangan bisnis untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagaimana yang tertulis pada akun LinkedIn Tavan Dutton.

Penasaran dengan sosok Tavan Dutton? Mari simak potret ganteng Tavan Dutton, adik ipar Maudy Ayunda yang jadi Manajer di IKN, dihimpun dari akun Instagram @tavankkd, Kamis (21/9/2023)

1. Mahir tiga bahasa: Tavan Dutton lahir di Australia dan tumbuh di keluarga dari Inggris, namun Tavan tidak memiliki keterbatasan dalam berbahasa Indonesia. Tavan sempat mengambil kursus bahasa Indonesia di Universitas Padjajaran Bandung. Ia pun mahir berbahasa Mandarin karena mengambil kursus di Beijing Normal University.

(Potret Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN, Foto: Instagram @tavankkd)

2. Mengenal Amanda Khairunnisa di London: Tavan Dutton telah menikahi adik Maudy Ayunda, Amanda Khairunnisa sejak September 2022. Keduanya berpacaran selama lima sebelum memutuskan menikah. Keduanya bertemu pada 2017 di London, ketika Tavan berkuliah di University of London sementara Amanda berkuliah di King’s College London.

(Potret Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN, Foto: Instagram @tavankkd)

3. Lulusan Oxford University: Pada November 2022, Tavan Dutton berhasil mendapat gelar Master of Science di Oxford University. Momen ini ia rayakan bersama dengan kedua orang tua, istri Amanda Khairunnisa dan juga sang kakak ipar, Maudy Ayunda. .

 

 (Potret Ganteng Tavan Dutton, Adik Ipar Maudy Ayunda yang Jadi Manajer di IKN, Foto: Instagram @tavankkd)

