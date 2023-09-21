Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Begini Gaya Elegan Kate Middleton saat Berkunjung ke Penjara

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:30 WIB
Begini Gaya Elegan Kate Middleton saat Berkunjung ke Penjara
Potret gaya Kate Middleton ke penjara, (Foto: Reuters)
A
A
A

PRINCESS of Wales, Kate Middleton belum lama ini baru saja melakukan kunjungan resmi ke penjara.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Menantu Putri Diana tersebut belum lama ini mengunjungi HMP High Down di Surrey, Inggris untuk mempelajari bagaimana badan amal Forward Trust bisa mendukung para tahanan yang berada dalam sistem peradilan pidana dalam mengelola dan memulihkan kecanduan.

Berkunjung ke penjara, Kate hadir dengan tampilan mempesona dan elegan. Ibu dari Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis tersebut datang dengan mengenakan setelan gaya formal. Melansir Metro, Kamis (21/9/2023) Kate membalut tubuh langsing dan jenjangnya dengan two piece setelan suit formal koleksi rancangan Alexander McQueen berwarna biru tua.

(Foto: PA/Metro UK) 

Formal slim suit tersebut ia padukan dengan inner super kasual, T-shirt putih polos sederhana dan sepasang sepatu high heels warna navy serasi dengan blazer yang ia pakai serta gaya rambut yang distyling blow sempurna khas ala Kate.

Halaman:
1 2
      
