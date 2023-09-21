IM3 Kembali Hadirkan Festival Musik PESTAPORA, Ajak Anak Muda Nikmati Hidup Simpel

JAKARTA - Festival musik PESTAPORA kembali digelar setelah sukses menghibur ratusan penonton tahun lalu. Festival musik tahun ini akan berkolaborasi dengan IM3 yang siap mewadahi para musisi ternama Tanah Air. Perayaan musik ini akan berlangsung selama tiga hari, 22-24 September 2023, di Gambir Expo & Hall D2 JIEXPO, Kemayoran, Jakarta.

PESTAPORA adalah gelaran musik terbesar yang akan mempersembahkan ratusan musisi Indonesia dari berbagai genre musik dan daerah mulai dari Yura Yunita, HiVi, Raisa Anggraini, Virgoun, The Changcuters, Feby Putry, Kunto Aji, Denny Caknan, Ike Nurjanah, Iis Dahlia, King Nassar, Ayu Ting Ting, Aldi Taher dan masih banyak lagi lainnya.

Hasil kolaborasi PESTAPORA dengan IM3 ini, akan menghadirkan pengalaman baru yang berbeda tentu belum pernah dihadirkan di konser musik lainnya. Pada kesempatan ini, IM3 bersama PESTAPORA menghadirkan konsep open space layaknya taman buah yang terbuka, selaras dengan tema festival musik PESTAPORA tahun ini.

Booth yang dikemas super unik tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu seniman bambu asal Yogyakarta bernama Novi Kristinawati, yang akan memberikan sentuhan instalasi seni bambu yang estetik dan tentu memberikan kesan yang berbeda.

Terdapat berbagai aktivitas seru di booth tersebut, di antaranya photobooth, free flow minuman infused water dan jus buah untuk pengguna IM3, area charging station, game berhadiah, area nongkrong, fan meeting dengan musisi Collabonation, live tweet and live cam backstage dan masih banyak lagi.

SPV Head of Brand Management and Strategy IM3 Fahroni mengatakan bahwa provider ini menyediakan IM3 Prime Lounge khusus untuk sahabat IM3 Postpaid, dimana terdapat free massage chair, sitting area, free snack dan customer service yang siap membantu para pengunjung untuk mengaktifkan eSim hingga selesai dan tentunya gratis.