PESTAPORA Siap Sajikan Kesegaran dengan Memberikan Perayaan Musik yang Meriah dan Penuh Warna

PESTAPORA siap sajikan kesegaran dengan memberikan perayaan musik yang meriah dan penuh warna pada 22-24 September 2023 mendatang di Gambir EXPO dan Hall D2 Jiexpo Kemayoran, Jakarta. (Foto: PESTAPORA)

JAKARTA – Boss Creator akan segera menghadirkan PESTAPORA 2023, perayaan musik yang siap dinikmati untuk semua kalangan selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 22, 23, dan 24 September 2023 mendatang di Gambir EXPO dan Hall D2 Jiexpo Kemayoran, Jakarta.

PESTAPORA akan menghadirkan lebih dari 200 penampil dari berbagai genre musik yang akan menjadi perayaan musik untuk bersuka cita, menghadirkan hiburan yang berkualitas dan dapat dijangkau oleh semua orang.

Selain panggung pertunjukan, terdapat pula area hiburan lainnya seperti food & beverages area, market place, dan masih banyak lagi. Tiket PESTAPORA masih dapat dibeli secara online melalui situs resmi PESTAPORA, http://pestapora.com.

Dalam acara konferensi pers PESTAPORA 2023, para pengisi acara dan promotor turut meramaikan serta memberikan uraian tentang persiapan jelang PESTAPORA 2O23.

Berikut adalah tiga alasan untuk jangan sampai terlewatkan perayaan musik tersegar yang akan dimulai pada Jumat ini.

Lebih dari 200 penampil yang akan hadir selama tiga hari dari berbagai genre mulai dari dari pop, rock, hip hop, jazz hingga dangdut

Mulai dari penampil yang paling banyak ditunggu seperti Banda Neira yang akan dibawakan oleh Ananda Badudu, Efek Rumah Kaca x Barasuara yang kembali berkolaborasi, hingga Sheila On 7 dan Andre Taulany and Friends turut meramaikan panggung PESTAPORA bersama para sahabatnya.

PESTAPORA akan membawa penikmat musik tanah air untuk bernostalgia dengan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh Duo Maia serta Vina Panduwinata and Her Boys yang akan membawakan lagu-lagu andalan mereka pada era 90’s dan 00’s.