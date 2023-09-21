Awet dan Hemat Listrik, Ini Merk Kulkas Second yang Worth It Dibeli

JAKARTA - Barang elektronik kini menjadi suatu hal yang penting di kehidupan rumah tangga untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Kulkas merupakan salah satu barang elektronik yang wajib dimiliki untuk menjaga makanan agar tetap aman.

Berbagai manfaat bisa Anda rasakan ketika memiliki kulkas, mulai dari makanan yang lebih awet, hingga memperlambat pertumbuhan bakteri.

Namun membeli barang elektronik baru seperti kulkas bisa sangat mahal, sementara daya beli setiap orang berbeda-beda. Tidak jarang kulkas bekas pun menjadi pilihan. Dengan pertimbangan harga lebih miring, sehingga memutuskan tertarik membeli kulkas second, kita sudah bisa mempunyai kulkas di rumah.

Ada berbagai merk kulkas yang bisa dipilih, namun sebelum membeli kulkas bekas ada baiknya memilihnya dengan cermat dan teliti. Oleh karena itu berikut beberapa tips untuk Anda ketika memutuskan memilih kulkas bekas:

1. Pastikan Kondisi Fisik Kulkas Masih Bagus

Pertama pastikan kondisi fisik kulkas masih terlihat bagus saat memilihnya. Kondisi fisik yang masih bagus terutama tampilan bagian luar membuat menarik dan terkesan masih terawat.

Memang saat menggunakan kulkas, kita menggunakan kulkas pada bagian dalam akan tetapi, kondisi fisik bagian luar juga penting sehingga terkesan membeli barang baru dan tak seperti barang rongsokan.