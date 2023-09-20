4 Ikan Terpintar di Dunia yang Masih Hidup

TIDAK cuma hewan darat, ikan pun juga termasuk dalam hewan yang pintar dan memiliki insting kuat. Mereka memiliki kecerdasan yang mampu melindungi dirinya dari pemangsa.

Perlu diketahui, paus dan orca bukanlah masuk golongan ikan, melainkan mamalia. beberapa jenis ikan yang pintar ini tak cuma mereka yang memiliki bobot besar. Ada pula ikan-ikan hias yang kecil namun juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Berikut deretan ikan terpintar di dunia, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Pari Manta

Pertama ada ikan pari manta. Ikan ini memiliki rasio berat otak-ke-tubuh terbesar dari semua spesies ikan yang terdokumentasi. Mereka mungkin bukan ikan terbesar di laut, tapi otak mereka yang besar adalah alasan mengapa mereka sangat pintar. Ikan berotak besar ini diyakini mampu mengembangkan area komunikasi, pemecahan masalah, dan pembelajaran habitatnya.

Pari manta dikenal sebagai navigator yang hebat dan dapat melakukan perjalanan jauh di bawah air dengan keterampilan navigasi yang sangat baik. Mereka juga akrab dengan manusia dan berenang bersama.

Ikan Tiger Oscar

Kemudian ada ikan tiger oscar. Alih-alih bertubuh besar, ikan satu ini merupakan ikan hias dan memiliki tubuh yang kecil. Meski begitu, ia termasuk dalam ikan terpintar di dunia.

Ikan tiger oscar dikenal cerdas dan interaktif yang terhubung dengan pemiliknya. Mereka dikenal sebagai "anjing air" karena mereka bertindak dengan tujuan dan dapat mengenali wajah dan gerakan pemiliknya.

Meskipun orang biasanya percaya bahwa ikan oscar agresif dengan orang lain, sebenarnya mereka sangat suka bermain dan penyayang di sekitar manusia. Ini menunjukkan betapa cerdasnya mereka, karena mereka dapat membedakan berbagai jenis makhluk.