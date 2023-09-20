Viral Anak Umur 7 Tahun Bawa Bir ke Sekolah, Teman Sekelasnya Langsung Pada Tepar

ANAK-ANAK memang akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, kita tidak disarankan melakukan hal-hal buruk di depan anak agar mereka tidak menirunya.

Mungkin kita beranggapan hal tersebut tidak berbahaya, dan beralasan bahwa ini hanya boleh dilakukan orang dewasa. Tapi, anak-anak memang memiliki sifat penasaran yang tinggi, sehingga mereka pun akan semakin penasaran ketika dilarang.

Seperti yang terjadi pada seorang anak di China ini. Menurut postingan dari CTWant dan Weibo, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dari Fujian, China, secara diam-diam mengambil 2 botol bir dari lemari es di rumahnya kemudian menyembunyikannya di dalam tas lalu ia membawanya ke sekolah.

Nah, yang lebih mencengangkan lagi adalah bir ini kemudian dibagikan kepada teman-teman sekelasnya. Kejadian tersebut terjadi beberapa hari setelah ia masuk ke kelas satu sekolah dasar.