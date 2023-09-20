Kisah Sedih Zeda Salim, Eks Presenter yang Alami KDRT oleh Habib Ali Jindan

KISAH Sedih Zeda Salim, bisa Anda baca uraiannya melalui artikel ini. Mungkin Anda pernah mendengar nama Zeda Salim beberapa waktu belakangan ini?

Zeda Salim merupakan mantan news anchor di RCTI dan juga infotainment Silet. Zeda Salim yang memiliki suara khas anchor dan berparas cantik ini telah mantap berhijab dan menekuni agama Islam sejak 2017 lalu.

Nama Zeda Salim kembali menjadi sorotan saat ia menceritakan kisahnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh sang suami, Habib Ali Jindan. Bukan hanya perlakuan kasar, Zeda Salim disebutkan pernah ditelantarkan selama enam bulan lamanya, tidak dinafkahi lahir dan batin, tidak pernah diakui sebagai istri di depan umum, dan hanya menjadi budak seks semata.

Bagaimana kehidupan yang dialami oleh Zurayda Salim? Berikut adalah kisah sedih Zeda Salim, eks presenter yang alami KDRT oleh mantan suaminya, Habib Ali Jindan, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023).

Kisah sedih Zeda Salim ini sudah sering ia ceritakan dalam acara talkshow televisi sejak 2022. Kisah sedih Zeda Salim ini berawal saat ia menikah dengan Al Habib Ali Bin Abdul Aziz Bin Jindan pada 2021. Zeda mengenal Ali Jindan melalui media sosial, tepatnya lewat platform Facebook karena Ali Jindan saat itu meminta bantuannya untuk bertemu dengan sejumlah artis.

(Kisah Sedih Zeda Salim, Eks Presenter yang Alami KDRT oleh Mantan Suami Habibnya, Foto: Istimewa)

Setelah dua kali bertemu, Zeda Salim dengan mantap diperistri oleh Ali Jindan secara siri sebagai istri kedua. Atas pertimbangan bahwa suaminya ini seorang ulama, Zeda Salim yakin bahwa Ali Jindan bisa membimbingnya dengan baik. Sebelum menikah, Zeda diundang bersama kedua orang tuanya di pesantren milik Ali Jindan di Bekasi.

(Kisah Sedih Zeda Salim, Eks Presenter yang Alami KDRT oleh Mantan Suami Habibnya, Foto: MPI/Aldhi Chandra)