Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Adinda Azani Si Mama Muda

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:30 WIB
5 Potret Cantik Adinda Azani Si Mama Muda
Potret Cantik Adinda Azani, (Foto: Instagram @dindazan)
A
A
A

POTRET Cantik Adinda Azani, bisa Anda simak melalui artikel ini. Adinda Azani merupakan artis Indonesia yang cukup sering membintangi berbagai sinetron dan film terkenal. Dirinya juga sempat berkarier sebagai model pada tahun 2011.

Pada Juni 2022 Adinda menikah dengan Armand Zachary dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 April 2023 lalu. Penampilan Adinda saat ini pun kerap mencuri perhatian warganet karena wajahnya masih terlihat cantik dan imut walaupun sudah berstatus sebagai ibu, alias sudah memiliki seorang anak.

Penasaran dengan potret cantik Adinda Azani? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah sini, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram Adinda Azani, @dindazan, Rabu (20/9/2023)

1. Pose duck face: Tak ketinggala tren di Instagram, Adinda Azani mengunggah potret dirinya dengan pose duck face, dengan rambutnya yang terurai membuatnya terlihat sangat imut ditambah dengan pulasan makeup gaya natural.


(Potret Cantik Adinda Azani, Foto: Instagram @dindazan) 

2. Foto keluarga: Nah kalau ini adalah potret momen kebersamaan Adinda Azani dengan keluarga kecilnya yang sedang liburan. Adinda tampil mengenakan atasan santai dan sepatu sneakers, bak masih anak remaja.

 BACA JUGA:

 

(Potret Cantik Adinda Azani, Foto: Instagram @dindazan)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886/model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053891/velorina_elsatya-XCuq_large.jpg
Tampil Model Cantik Velorina Elsatya dengan Dress Minim, Auranya Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050377/adelia_ghisel-mPQ4_large.jpg
Model Adelia Ghisel Naik Kuda Pakai Baju Transparan, Bikin Netizen Halu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement