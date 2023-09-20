5 Potret Cantik Adinda Azani Si Mama Muda

POTRET Cantik Adinda Azani, bisa Anda simak melalui artikel ini. Adinda Azani merupakan artis Indonesia yang cukup sering membintangi berbagai sinetron dan film terkenal. Dirinya juga sempat berkarier sebagai model pada tahun 2011.

Pada Juni 2022 Adinda menikah dengan Armand Zachary dan sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 13 April 2023 lalu. Penampilan Adinda saat ini pun kerap mencuri perhatian warganet karena wajahnya masih terlihat cantik dan imut walaupun sudah berstatus sebagai ibu, alias sudah memiliki seorang anak.

Penasaran dengan potret cantik Adinda Azani? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah sini, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram Adinda Azani, @dindazan, Rabu (20/9/2023)

1. Pose duck face: Tak ketinggala tren di Instagram, Adinda Azani mengunggah potret dirinya dengan pose duck face, dengan rambutnya yang terurai membuatnya terlihat sangat imut ditambah dengan pulasan makeup gaya natural.

(Potret Cantik Adinda Azani, Foto: Instagram @dindazan)

2. Foto keluarga: Nah kalau ini adalah potret momen kebersamaan Adinda Azani dengan keluarga kecilnya yang sedang liburan. Adinda tampil mengenakan atasan santai dan sepatu sneakers, bak masih anak remaja.

(Potret Cantik Adinda Azani, Foto: Instagram @dindazan)